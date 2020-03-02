Tahran, Moskova ile bilgi paylaşmamış

Ruhani’nin Erdoğan’a, “İdlib konusunda Rusya’nın dahil olmadığı İran-Türkiye-Suriye üçlü zirvesi yapalım” önerisi hakkında Moskova’nın bilgilendirilmediği ortaya çıktı. Resmi RİA haber ajansına açıklama yapan Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Andrey Ganenko, “İran ile Türkiye liderleri arasında dün yapılan telefon görüşmesinde İran tarafından önerilen farklı bir üçlü Suriye zirvesi ile ilgili Tahran bize bilgi vermedi. İçeriğini bilmiyoruz” açıklamasını yaptı.