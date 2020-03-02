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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 02.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Tahran, Moskova ile bilgi paylaşmamış

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Tahran, Moskova ile bilgi paylaşmamış
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İDLİB’deki son gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında geçen cumartesi gerçekleşen telefon görüşmesi Rusya’yı endişelendirdi.

Ruhani’nin Erdoğan’a, “İdlib konusunda Rusya’nın dahil olmadığı İran-Türkiye-Suriye üçlü zirvesi yapalım” önerisi hakkında Moskova’nın bilgilendirilmediği ortaya çıktı. Resmi RİA haber ajansına açıklama yapan Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Andrey Ganenko, “İran ile Türkiye liderleri arasında dün yapılan telefon görüşmesinde İran tarafından önerilen farklı bir üçlü Suriye zirvesi ile ilgili Tahran bize bilgi vermedi. İçeriğini bilmiyoruz” açıklamasını yaptı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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