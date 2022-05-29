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Tahran-Atina hattında tanker krizi: Birbirlerini haydutlukla suçladılar

#Yunanistan#İran#Gemi
Tahran-Atina hattında tanker krizi: Birbirlerini haydutlukla suçladılar

Yunanistan-İran hattında tanker krizi patlak verdi. Yunanistan’ın İran petrolü taşıyan bir Rus tankerine el koymasıyla başlayan kriz, İran’ın önceki gün Basra Körfezi’nde iki Yunan tankerine el koyması ile tavan yaptı. İki ülke birbirlerini ‘haydutluk’ ve ‘korsanlık’ ile suçladı.

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YUNAN makamları, 14 Nisan tarihinde Marmaris’ten hareket ettiği öne sürülen ve Atina yakınlarındaki Eğriboz (Evia) adasının Karistos sahili açıklarında arızalanan Rus tankeri ‘Pegas’a, AB yaptırım listesinde yeralan ‘Promsvyazbank’ bankasına ait olduğu gerekçesiyle 15 Nisan’da el koydu.

Tahran-Atina hattında tanker krizi: Birbirlerini haydutlukla suçladılar

ABD DEVREYE GİRDİ

Rus makamlarının, ‘Pegas’ın 17 Mart’ta, AB yaptırım listesinde yeralmayan ‘Transmorflo’ adlı bir şirkete satıldığı ve adının da ‘Lana’ olarak değiştirildiğine dair belgeler sunmaları üzerine geminin yoluna devam etmesine izin verildi. Ancak, ABD’nin talebi üzerine, Yunan makamları, bu defa Rus tankerinin İran petrolü olan yüküne el koydu. Yunan adli makamları, Rus gemisindeki İran petrolünün ABD’nin kiraladığı iki tankere boşaltılarak ABD’ye gönderilmesi talimatı verdi. Rus tankerindeki İran petrolü, hafta başında kiralanan iki tankere boşaltıldı.

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Tahran-Atina hattında tanker krizi: Birbirlerini haydutlukla suçladılar

İRAN: HAYDUTLUK BU

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran’daki Yunan Büyükelçisi’ne sert bir protesto notası verdi. Açıklamada, “Yunan makamlarının yaptıkları uluslararası haydutluktur” denildi. Sözkonusu protesto notasından bir gün sonra ise İran, Basra Körfezi’nde iki Yunan tankerine el koydu. İran Haber Ajansı (İRNA) “Devrim Muhafızları Donanması’nın, cuma günü, Körfez sularındaki ihlalleri nedeniyle iki Yunan tankerine el koyduklarını” duyurdu. Yunan tankerlerinin hangi ihlallerde bulunduklarına ilişkin bilgi verilmedi.

ATİNA: KORSANLIK BU

Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tankerlerin uluslararası sularda bulundukları iddia edilerek, İran’ın “ulusrararası korsanlık” yaptığı öne sürüldü. İran’ın Atina Büyükelçisi’ne de sert protesto notası verildi. Yunan bandıralı “Delta Poseidon” ile “Prudent Warrior”un toplam 48 kişilik mürettebatı arasında 10 Yunan ve 1 Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı bulunuyor.

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ATİNA’YA MİSİLLEME YORUMU

Yunan medyası olayın “İran’ın misillemesi” olduğunu öne sürdü. Denizcilik uzmanları uluslararası sorunlarda İran’ın gemilere misilleme eğilimi olduğuna işaret ederken İran’ın yarı resmi Tasnim Ajansı: “Basra Körfezi’nde 17 Yunan gemisi daha var” diye tweet attı.

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