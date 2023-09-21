Tahıl kavgası ipleri kopardı! Polonya'dan Zelenski'ye soğuk duş

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Savaşta çatışmalar 19 ayı geride bırakırken, uzun süre Ukrayna'nın en sadık müttefiklerinden olan Polonya dün Kiev yönetiminin canını sıkacak bir açıklama yaptı.

POLONYA DUYURDU: UKRAYNA'YA SİLAH YARDIMI YAPILMAYACAK

Televizyondan halka seslenen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bundan sonra Ukrayna'ya silah yardımı yapmayacağını, bunun yerine kendi orduların daha modern silahlarla donatılmasına odaklanacaklarını duyurdu.



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Polonya-Ukrayna ilişkileri bir süredir tahıl ithalatı nedeniyle gergin. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlaması ve Karadeniz'de uyguladığı abluka, Kiev yönetimini tahıl ihracatı için alternatif güzergahlar aramaya zorladı. Bu nedenle Orta Avrupa'da büyük miktarda tahıl birikti.

TAHIL İTHALATI İLİŞKİLERİ GERDİ

Avrupa Birliği (AB), çiftçileri korumak amacıyla Ukrayna'dan birlik üyesi 5 ülkeye (Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya) tahıl ithalatını geçici olarak yasakladı. Zira bu ülkelerde çitçiler, Ukrayna tahılının yerel piyasada fiyatları düşürmesinden endişeliydi.

AB'nin yasağı 15 Eylül'de sona erdi ve birlik yasağı uzatmadı. Ancak Macaristan, Slovakya ve Polonya yasağı sürdürme kararı aldı. AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu defalarca, ticaret politikalarını birliğe üye ülkelerin değil, Komisyon'un belirlemesi gerektiğini vurguladı.



Ukrayna bu hafta tarım ürünleri ithalatına getirdikleri yasak nedeniyle Slovakya, Polonya ve Macaristan'a karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde dava açtı. Kiev yönetimi üç ülkeyi, uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmekle suçladı.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, "AB üyesi ülkelerin tek başlarına Ukrayna mallarının ithalatını yasaklayamayacağını kanıtlamak bizim için hayati önem taşıyor" dedi.

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Ancak Polonya, "Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki şikayet bizi etkilemiyor" diyerek yasağı sürdüreceğini açıkladı.Yasağa rağmen Polonya, Macaristan ve Slovakya, tahıl ürünlerinin ülkeleri üzerinden diğer pazarlara taşınmasına izin vereceklerini duyurdu.

GERİLİM BM TOPLANTISINDA DA DEVAM ETTİ

İki ülke arasındaki gerilim bu hafta gerçekleştirilen BM Genel Kurulu toplantısına da yansıdı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması sonrası Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Polonya'dan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Jablonski, büyükelçiye ülkemizin savaşın ilk günlerinden bu yana Ukrayna'yı desteklediği göz önüne alındığında, bu iddianın yanlış olduğunu ve özellikle Polonya örneğinde haksız olduğunu vurguladı. Polonya'ya çok taraflı forumlarda baskı yapmanın veya uluslararası mahkemelere başvuruda bulunmanın iki ülke arasındaki çatışmaların çözümünde doğru yöntemler olmadığına dikkat çekildi" ifadeleri yer aldı.

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Zelenski, konuşmasında, "Bazı ülkeler Ukrayna ile dayanışma içindeymiş gibi davrandılar" demişti.

Polonya ise Zelenski'nin sözlerine, "Savaşın ilk günlerinden bu yana Ukrayna'yı destekleyen Polonya konusunda haksız" diyerek tepki göstermişti.



Polonya, Rus işgalinden bu yana önemli Ukrayna için kritik bir müttefik ve Kiev'in ana silah tedarikçilerinden biri oldu. Ülke Kiev'e yaptığı yardımların yanı sıra bir milyon Ukraynalı mülteciye de ev sahipliği yapıyor.

Polonya'nın aldığı kararın savaş alanına nasıl yansıyacağını önümüzdeki günler gösterecek. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

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Dün gece çok sayıda Ukrayna şehri Rus roketlerinin hedefi oldu. Herson kentindeki saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiği biri ağır yaralı 4 kişininse hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kiev'e yönelik saldırılarda aralarında 9 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu yedi kişi yaralandı.

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