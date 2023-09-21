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BirleÅŸmiÅŸ Milletler 78. Genel Kurulu iÃ§in gittiÄŸi New York'ta temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan dÃ¼n ikili iliÅŸkilerde yeni bir dÃ¶neme girilen Yunanistan'Ä±n BaÅŸbakanÄ± Kiryakos MiÃ§otakis'i kabul etti.

BÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunan iki lider iliÅŸkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit ettiler.



ErdoÄŸan-MiÃ§otakis gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin yankÄ±larÄ± bugÃ¼n hem Yunanistan'da hem dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±klar arasÄ±nda yer aldÄ±.

Bloomberg komÅŸu iki Ã¼lkenin liderinin gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± gidermek iÃ§in yeniden Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸine dikkat Ã§ekerken, Associated Press (AP) haber ajansÄ± iki Ã¼lkenin yÄ±llardÄ±r devam eden gerilimi azaltmayÄ± amaÃ§layan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rdÃ¼rme konusunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

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"ERDOÄžAN'IN ZÄ°YARETÄ° Ã–NEMLÄ° BÄ°R ADIM"

ErdoÄŸan'Ä±n Selanik'i ziyaret edip etmeyeceÄŸi, iki lider görüÅŸmeden önce de Yunan medyasÄ±nÄ±n en önemli konu baÅŸlÄ±klarÄ±ndan biriydi.

Yunanistan'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k gazetelerinden biri olan Kathimerini, iki liderin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin oldukÃ§a olumlu ve sakin bir havada geÃ§tiÄŸini yazdÄ± ve Rum tarafÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 7 AralÄ±k'ta Selanik'te dÃ¼zenlenecek TÃ¼rkiye-Yunanistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Ä°ÅŸ BirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmasÄ±nÄ± 'iliÅŸkilerin tamamen normalleÅŸmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã¶nemli bir adÄ±m' olarak deÄŸerlendirdiÄŸini belirtti.

Ä°ki tarafÄ±n da sÃ¼kunet sÃ¼resinin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar uzatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde hareket ettiÄŸine dikkat Ã§eken Kathimerini, bir hÃ¼kÃ¼met kaynaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶zlerini aktararak 'Lahey'e Ã§aÄŸrÄ±' gibi konularÄ±n hala Ã§ok uzakta olduÄŸunu yazdÄ±.



EKÄ°M VE KASIM AYLARINDA EN ZORLU KONULAR ELE ALINACAK

CNN Yunanistan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bundan sonraki temaslara iliÅŸkin bir yol haritasÄ±nÄ±n masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iki tarafÄ±n da siyasi diyaloÄŸun sÃ¼rdÃ¼rmeye niyetli olduÄŸunu belirterek ÅŸu ifadelere yer verdi;

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"Her iki tarafÄ±n kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen yol uzun gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. TÃ¼rk kaynaklarÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Ekim ve KasÄ±m aylarÄ±nda yapÄ±lacak temaslarda gÃ¼ndemin en zorlu konularÄ± ele alÄ±nacak. 7 AralÄ±k'ta iki liderin yeniden masaya oturacaÄŸÄ± Selanik'te sÄ±cak geliÅŸmeler yaÅŸanabilir."



Protothema ErdoÄŸan ve MiÃ§otakis'in 'zor konularÄ±' sonraya bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± ve AralÄ±k ayÄ±nda Selanik'te bir araya geleceklerine dikkat Ã§ekerek, Lahey'e baÅŸvuru, KÄ±brÄ±s sorunu gibi Ã§etrefilli konularÄ±n bu toplantÄ±larda ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

7 ARALIK BÄ°R DÃ–NÃœM NOKTASI OLACAK

In.gr haber sitesi iki liderin olumlu bir atmosferde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±nÄ±n diplomatik bir baÅŸarÄ± olduÄŸuna dikkat Ã§ekerken, 7 AralÄ±k'ta Selanik'te dÃ¼zenlenecek TÃ¼rkiye-Yunanistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Ä°ÅŸ BirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n her iki Ã¼lke iÃ§in de bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.



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HER BÄ°RÄ° KRÄ°TÄ°K 3+1 TOPLANTI

TanNea gazetesi, New York'taki TÃ¼rk Evi'nde gÃ¶Ã§, iklim krizi ve bundan sonra atÄ±lacak adÄ±mlarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Aradaki olumlu atmosfere raÄŸmen her iki liderin de kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgileri olduÄŸunu vurgulayan TaNea bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n Ekim ayÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± liderlerin olumlu gÃ¼ndeme yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± yazdÄ±;

"Yunanistan-TÃ¼rk yol haritasÄ±nda ÅŸu anda yÄ±l sonuna kadar mutabakata varÄ±lan 3+1 kilometre taÅŸÄ± yer alÄ±yor.

Bunlardan ilki ve en 'zoru' 16 Ekim'de gerÃ§ekleÅŸecek. DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± MEB ve kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ± konularÄ±nÄ± masaya yatÄ±racak.

Ä°kincisi 17 Ekim'de gerÃ§ekleÅŸecek ve daha kolay konular ele alÄ±nacak. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± KasÄ±m ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek Milli Savunma BakanlÄ±klarÄ± dÃ¼zeyinde gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± tedbirlere iliÅŸkin konular deÄŸerlendirilecek.

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DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ adÄ±m ise 7 AralÄ±k'ta, iki lider ve BakanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek TÃ¼rkiye-Yunanistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Ä°ÅŸ BirliÄŸi Konseyi olacak."Â