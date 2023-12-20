Suikast girişimlerinin hepsinden sağ kurtuldu... İsrail’i şoke eden görüntü ortaya çıktı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Deif ile ilgili İsrail'in gündemine adeta bomba gibi düşen bir haber geldi.

Bugüne kadar Muhammed Deif'in yürüyemediği ve kolunu hareket ettiremediği iddia ediyordu

İsrail basını bu istihbaratında doğru olmadığını yazdı.

Deif'in hayatına dair çok az şey biliniyor. Gazze sokaklarında bile Deif'i tanıyabilecek çok az kişi var. Deif’in İsrail istihbaratına yakalanmamak için her gece başka bir Filistinlinin evinde kalıyor. Lakabı olan 'misafir'i de buradan alıyor.

İsrail'in yıllardır peşinde olduğu Hamas'ın El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif, IDF'nin yakın zamanda ele geçirdiği görüntülere göre hayatta ve herhangi bir fiziki engele sahip değil.

Bu gelişmeyi 'Video, Hamas komutanının 7 suikast girişiminden sonra hayatta ve iyi durumda olduğunu gösteriyor' başlığı ile okurlarına sunan İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Gazze Şeridi'ndeki istihbarat toplama operasyonları sırasında ele geçirilen videolardan birinde Deif'in hafif topallayarak da olsa kendi ayakları üzerinde yürüdüğü görülüyor. Bu videolardan, Deif'in durumunun, bazıları onu yaralayan uzun bir dizi saldırı sonrasında İsrail'in inandığından çok daha iyi olduğu anlaşılıyor. Deif kendi başına yürüyebiliyor ve tekerlekli sandalye kullanmıyor. Muhtemelen her iki elini de kullanıyor.

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HAMAS KURULURKEN ÖRGÜTE KATILDI

Deif 1980'lerin sonunda Hamas kurulurken örgüte katıldı. İsrail'e karşı silahlı mücadeleye inanan Deif, örgütün askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nda hızla yükseldi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski terörle mücadele danışmanları arasında yer alan güvenlik uzmanı Matthew Levitt, Deif için "Hamas'ın içinde sertliğiyle tanınan biri" diyor; onun Hamas'ın 1990'larda öldürülen "mühendis" lakaplı bomba uzmanı komutanı Yahya Ayyaş'a yakın bir isim olduğunu söylüyor.

Ayyaş, İsrail'de 1990'ların başında bir dizi otobüs bombalamasından sorumlu tutuluyordu. 1996'da öldürülmesinin ardından daha fazla otobüs bombalandı.

Ayyaş'ın elinden tuttuğu Deif, bu intikam saldırılarının arkasındaki kişi olarak gösteriliyordu.

Eylemleri Deif'in şöhretini artırdı, örgüt içindeki konumunu yükseltti. 2002'de Hamas'ın kurucularından Salah Şehada'nın öldürülmesinin ardından, Deif Hamas'ın askeri kanadının başına geçti.

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İsrail’e karşı zaferin ancak silahlı mücadeleyle geleceğine inanan Deif, 1980’lerin sonunda Hamas kurulurken örgüte katılan isimlerden.

Deif liderliği döneminde Hamas'ın Kassam roketlerinin ve Gazze'nin altında örümcek ağı gibi yayılan tünelleri tasarlayan kişi olarak biliniyor. Deif'in İsrail ordusuna yakalanmamak için hayatının büyük bir kısmını bu tünellerde geçirdiği ve Hamas'ı da oradan yönettiği düşünülüyor.

Deif için mahremiyet bir ölüm kalım meselesi olageldi. 2000'li yıllarda İsrail'in dört suikast girişiminde hayatta kalmayı başardı.

Deif'e yönelik beşinci suikast girişimi ise İsrail'in 2014'teki Gazze operasyonu sırasında yapıldı. İsrail'in Şeyh Rıdvan mahallesine düzenlediği hava saldırısında Deif'in eşi Vidad ve küçük çocukları Ali öldürüldü. İsrail, Deif'in de evde olduğunu düşünüyordu fakat yanılmıştı.

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Saldırıdan kısa süre sonra Hamas, Deif'in hâlâ hayatta olduğunu ve askeri operasyona liderlik ettiğini duyurdu. Güvenlik uzmanları Deif'in İsrail ordusu tarafından bulunamamasında modern iletişim teknolojilerini kullanmamasının da payı olduğunu düşünüyor.

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