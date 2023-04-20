Sudan'da çatışmalar sürüyor! Siviller yaşam savaşı veriyor

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Hartum'daki diplomatik kaynaklara göre çatışmalarda en az 270 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, dün binlerce sivil yürüyerek Hartum'u terk etti.

Aynı Askeri Yönetim Konseyi içinde yer alan ordu komutanı ve ülkenin fiili devlet başkanı General Abdulfettah el-Burhan ile RSF milislerinin komutanı General Muhammed Hamdan Dagalo arasında aylardır süren gerginlik, 15 Nisan günü Hartum'da çatışmaya dönüşmüştü.



Sivillerin çatışma alanlarını terk etmesi ve muhtemel bir müzakere zemini yaratmak amacıyla girişilen ateşkes çabalarına rağmen dün gece Sudan'ın bir çok yerinden çatışma haberleri geldi.

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Aslında dün TSİ 18.00 sularında insani amaçlı bir 24 saatlik ateşkes uygulanması kararlaştırılmıştı. Ancak bir önceki günkü gibi bu ateşkese de uyulmadı.

Kenya, Tanzanya, Almanya ve Japonya'nın da aralarında olduğu bir çok ülke Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye çabalıyor ama Hartum havaalanına uçak inişinin güvenli olup olmadığı belli değil.



Tanıkların anlattığına göre başkent Hartum'da elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Kenti çevresine bağlayan yollar ve köprüler bombalandığı için ilk aşamada kaçamayan sivillerin kentten çıkışı iyice zorlaştı.

Fransız haber ajansı AFP, Hartum'da kalan halkın sosyal medya üzerinden oluşturdukları haberleşme ağları sayesinde birbirlerine tavsiyelerde bulunduklarını ve dayanıştıklarını aktardı.

Ajansa göre 5 milyonu aşkın nüfusu olan Hartum'da WhatsApp grupları ve Twitter üzerinden ihtiyaç malzemeleri temin ediliyor, imkanlar ortak havuzlarda toplanıyor, sağlık çalışanları ilk yardım videoları yükleyerek yaygınlaştırıyor.