Türkiye Sudan'da barış için devrede

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, Sudan'da yaşanan olayları kardeşlik hissiyatı içinde endişeyle takip ettiklerini dile getirdi.

Türkiye olarak Sudan'da geçiş sürecini başından bu yana samimiyetle desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde yaşananların ise 2018'den beri süren mücadeleye zarar verdiğini ve geçiş döneminin kazanımlarını riske attığını ifade etti.

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Tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da toplumun birliğini sağlayacak gerekli adımları atma, temaslara kapıyı kapatmama ve sorunları aklıselimle çözüme kavuşturma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu süreçte de kardeş Sudan devleti ve halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini, olası arabuluculuk girişimlerine ev sahipliği yapmak dahil ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki Türk vatandaşlarının ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye nakillerinin sağlanması ve acil insani yardım koridoru açılması için Hartum Havalimanı'nın güvenli şekilde kullanımının temini noktasında uygun tedbirlerin alınması gerektiğini de ifade etti.

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aynı Askeri Yönetim Konseyi içinde yer alan ordu komutanı ve ülkenin fiili devlet başkanı General Abdulfettah el-Burhan ile RSF milislerinin komutanı General Muhammed Hamdan Dagalo arasında aylardır süren gerginlik, 15 Nisan günü Hartum'da çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum'daki diplomatik kaynaklara göre çatışmalarda en az 270 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, dün binlerce sivil yürüyerek Hartum'u terk etti.