Strep A kabusu büyüyor: İngiltere'den sonra şimdi de Hollanda! Hastalığın neden aşısı yok?

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İngiltere'de son günlerin en büyük sorunu haline gelen Strep A enfeksiyonu nedeni ile hayatını kaybeden çocukların sayısı 15 Aralık itibari ile 19'a yükseldi.

HOLLANDA DA ALARMDA! 5 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olağandışı rakamları şiddetli strep A enfeksiyonun son yıllardaki en büyük artışına işaret ediyor. Üstelik hastalık yüzünden alarma geçen tek ülke İngiltere değil. ABD ve ve Fransa'da vaka sayılarında gözle görülür bir artış var.

Hollanda’daki 7 çocuk hastanesinin ortak araştırmasına göre, Strep A bakterisi nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuk sayısı, bu yılın başından itibaren keskin bir biçimde arttı.

Genellikle 5 yaş ve altı çocuklarda etkili olan bakteri nedeniyle 5 çocuk hayatını kaybetti. Uzmanlara göre bu, oldukça yüksek bir rakam.



Strep A nedeni ile İngiltere'de 19, Hollanda'da 5, Fransa'da 2 çocuk hayatını kaybetti. ABD Kasım ayının başından bu yana 2 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu



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Uzmanlara göre, 2018 yılında sadece 2 vaka tespit edilmesine rağmen, 2019’un ikinci çeyreğinde bu sayı 9’a yükseldi. Bu yılın başlarından itibaren ise, vaka sayıları keskin bir şekilde arttı. Yılın ikinci çeyreğinde 28 çocuk ciddi enflasyon teşhisiyle hastaneye yatırıldı.

Araştırmaya katılan 7 hastanede, Kovid önlemlerinin kaldırılmasının ardından, çoğunluğu 5 yaşın altındaki toplam 61 çocuk Strep A tanısıyla tedavi altına alındı. Kovid salgının başlamasından önceki 2 yıl içinde Strep A bakterisi nedeniyle sadece 1 çocuk yaşamını yitirmişti.

BİR GÜN İÇİNDE ÇOK CİDDİ HALE GELEBİLİYOR

HOLLANDA Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü’ne (RIVM) göre, artık enfeksiyonun görülme oranı giderek ciddi boyutlara ulaşmaya başladı.

Utrecht Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Michiel Van der Flier, AD gazetesine yaptığı açıklamada, “Enfeksiyon 1 gün içinde çok ciddi hale gelebiliyor. Çocuk daha sonra gözle görülür şekilde kötüleşiyor. Antibiyotiklere mümkün olan en kısa sürede başlamak önemlidir” diyor.



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Bazı uzmanlar küçük çocuklar arasında Strep A enfeksiyonunun arkasındaki sebebin koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması olduğu belirtse de bu kadar büyük bir artışa neyin neden olduğu tam olarak bilinmiyor.

NEDEN AŞISI YOK?

Boğazda ve ciltte zararsız bakteriler olarak ortaya çıkabilen Strep A, bazen boğaz enfeksiyonuna ya da kızıl hastalığına neden olabiliyor. Bakteri, bazen kan zehirlenmesi, zatürre, ciddi deri altı enfeksiyonu veya kemik enfeksiyonu gibi ciddi sonuçlara da yol açabiliyor.

Zamanında başlanan antibiyotikler tedavide beklenen sonucu verse de insanlar hastalığa karşı neden bir aşı üretilmediğini merak ediyor.



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İŞTE AŞININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Insider'da yer alan habere göre aşı geliştirme çalışmaları onlarca yıldır devam ediyor. İlk deneme 1946 yılında yapıldı ancak başarılı olmadı. Aşının çok fazla yan etkisi çıktı.

Çevrimiçi gazetenin haberine göre Strep A'ya karşı bir aşı üretilememesinin iki önemli nedeni var:

-Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların enfeksiyonu incelemek için ideal olmaması

-İlaç veya aşı endüstrisinden şirketlere aşı geliştirme girişiminde bulunmaları için gerekli parasal teşviklerin yapılmaması

Tüm bunlara rağmen deneme aşamasında olan bir kaç aşı çalışması mevcut. Ancak bunların tümü erken aşama safhasında olduğu için halka sunulması için en az bir kaç yıla daha ihtiyaçları var.

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DSÖ AVRUPA'DAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de, çocuklar arasında görülen Strep A enfeksiyonda ciddi bir artıştan söz ediyor.

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BELİRTİLERİ NELER?

Strep A tıbbi olarak 'A grubu streptokok' olarak da bilinen ve boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri.

Pek çok insan bakteriyi farkında olmadan zararsız bir şekilde taşıyabilir. Ancak bu hasta olabilecek diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.

Strep A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor.

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İnsanlar bu bakteriyi, yakın temas, öksürük ve hapşırma yoluyla alabiliyor.

Uzmanlar hastalığın önlenmesi için sık sık el yıkanmasını, öksürürken ve hapşırırken ağzın bir mendil ile kapatılmasını öneriyor.

Okullarda yayılımın önlenmesi için çocukların kıyafetleri ve oyuncakları yıkanmalı ve ortak eşya kullanımının önüne geçilmelidir.