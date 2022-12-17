Eva Kaili'nin sevgilisi her şeyi itiraf etti ancak düğüm çözülmedi! Rüşvet skandalında cevaptan çok soru var...

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Avrupa Birliği parlamentosunda patlak veren yolsuzluk skandalıyla bağlantılı iki kampanya gurubu, No Peace Without Justice (NPWJ) ve Fight Impunity, Avrupa'yı sarsan suçlamalar sonrası adeta sessizliğe gömüldü.

KAPIYA DA TELEFONA DA CEVAP VEREN YOK

Belçika'nın başkentinde aynı adresi paylaşan iki örgütün de başkanları yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanan dört kişi arasında yer alıyor. Kampanya gruplarının ofislerinde ne kapıya ne de telefona cevap veren kimse yok. İçeride ışık görünmüyor.



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Savcılar olaya ilişkin yaptıkları açıklamada, bazı Avrupalı ​​milletvekillerine parlamentonun kararlarını etkilemek için büyük meblağlar ödendiğinden veya önemli hediyeler teklif edildiğinden şüphelendiklerini söylediler.

KATAR İDDİALARI REDDEDİYOR

İddiaların diğer bir ucundaki Katar, olaya karıştığı yönündeki iddiaları reddediyor. Katar'ın Brüksel'deki AB temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Suçlamaları Doha'daki hükümete bağlamak temelsizdir" ifadeleri kullanılarak ülkenin uluslararası yasa ve düzenlemelerle tam uyum içinde hareket ettiğini vurgulanmıştı.



Fight Impunity Başkanı Pier Antonio Panzeri'nin avukatı konuşmuyor. NPWJ'nin genel sekreteri Niccolo Figa-Talamanca hapisten çıktı ancak elektronik izleme bilekliği ile takip ediliyor.

Onlarla birlikte "suç örgütüne katılmak, kara para aklama ve yolsuzluk" suçlamaları ile karşı karşıya kalan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili görevinden alındı.

Belçika ve İtalya polisi rüşvet skandalı ile ilgili olarak şimdiye kadar 20'den fazla baskın düzenledi.



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Brüksel'de, parlamento yakınında bulunan bir otelde ve bir apartman dairesinde ve içinde yüzbinlerce Euro bulunan bir bavul ele geçirildi.

10 milletvekili yardımcısının cep telefonları ve bilgisayar ve verilerine el konuldu.

EVA KAİLİ'NİN SEVGİLİSİ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İtalyan La Repubblica gazetesi Demokratlar Grubundan asistan Francesco Giorgi'nin ifadesine ulaştıklarını belirterek Giorgi'nin hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini öne sürdü.

La Repubblica'ya göre Giorgi aynı soruşturmada yer alan sevgilisi Eva Kaili'nin serbest bırakılması şartıyla konuştu ve her şeyi ihtiyaç duyduğu para için yaptığını söyledi.



Francesco Giorgi ve Eva Kaili'nin instagram paylaşımı

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"ÖRGÜTÜN BAŞINDAKİ İSİM PANZERİ"

Giorgi itiraflarında örgütün başının AP'nin eski İtalyan milletvekili Pier Antonio Panzeri olduğunu iddia etti ve kendisinin sadece nakit akışını yönettiğini öne sürdü.

AP'ye isminin açıklanmaması koşulu ile konuşan adli bir kaynak, Panzeri'nin Bergamo eyaletindeki evinde yapılan aramada 17 bin euro ele geçirildiğini doğruladı.



Pier Antonio Panzeri

Son yılların en büyük rüşvet skandalı ile ilgili soruşturmasını derinleştiren polis ne kadar içeri girerse o kadar çok soru ile karşı karşıya kalıyor.

Peki Katarlı vekiller bu skandala karıştı mı? Fight Impunity'nin başkanı Panzeri'nin buradaki rolü neydi? rüşvet skandalı daha nerelere uzanacak? Soruşturmada cevabı bulunamayan pek çok soru var...



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Belçika'da 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel'de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Yunan milletvekili Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Polis tarafından yapılan baskınlarda 500 bin Euro para da ele geçirilmişti.

Gözden Kaçmasın Rüşvet skandalında yeni gelişme! Eva Kaili görevden alındı Haberi görüntüle

PARTİSİNDEN DE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

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8 yıldır Avrupa Parlamentosu üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan'ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) partisinden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili'ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.