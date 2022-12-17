Dünyanın konuştuğu Ukraynalı asker: Kipish! Bir imkansızı başardı...

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 10. ayında devam ederken, Rusya dün Ukrayna'nın birçok kentini füze yağmuruna tuttu.

76 FÜZE'DEN 60'I DÜŞÜRÜLDÜ

Yetkililer, Ukrayna geneline yayılmış dokuz enerji tesisinin, Rus güçleri tarafından atılan 76 füze ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarla vurulduğunu söyledi.

Ukrayna kuvvetleri, Rusya'nın sabah saatlerinde fırlattığı 76 füzeden 60'ını düşürmeyi başardı.



Harkov Belediye Başkanı, şehrin yoğun yaylım ateşinde “çok büyük” hasar gördüğünü söyledi. Kryvyi Rih şehrinde ise saldırılar nedeniyle üç kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Başkent Kiev’de şehir metrosu durma noktasına geldi.

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UKRAYNA'NIN KONUŞTUĞU ASKER KİPİSH! İMKANSIZI BAŞARDI

Ukrayna bugün saldırılar sonrası yaralarını sarmaya çalışırken ülkenin en çok konuştuğu isim 'Kipish' olarak bilinen bir asker oldu.

Kendini 'Hera' takma adıyla tanıtan bir komutan, Ukraynalı askerin imkansızı başararak makineli tüfeğiyle bir seyir füzesi düşürdüğünü açıkladı ve askerini şimşek hızında tepki verdiği için övdü.



Associated Press'in yayınladığı fotoğraflarda Kipish elinde Rus füzesinden geriye kalan bir parçayı tutarken görüntülendi.

Aynı karede askerin Rus füzesini düşürdüğü tüfeği mühimmat kasalarının üzerinde sabitlenmiş olarak görünüyor.



Düşürülen füzeden geriye kalanlar

Komutanın yaptığı açıklamaya göre asker ateş ettiğinde füzeden yeşil kıvılcımlar çıktı, kendi etrafında dönmeye başladı ve sonra yere çakıldı.

Uluslararası medya Ukraynalı askerin başarısına geniş yer ayırırken, Ukraynalılar da sosyal medyadan övgüler yağdırdı.

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24 ŞUBAT'TAN BERİ EN GENİŞ KAPSAMLI SALDIRI

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny, hava savunma sistemlerinin, çoğu seyir füzeleri olmak üzere ateşlenen pek çok füzeyi engellediğini duyurdu.

Kiev şehir yetkilileri, yalnızca başkente yaklaşık 40 füzenin gönderildiğini aktarırken, bu 24 Şubat’ta başlayan savaştan bu yana yapılan en geniş kapsamlı saldırı. Kiev’e gönderilen 40 füzeden 37’si de hava savunma sistemleri tarafından durduruldu.