Strep A'da son durum: Uzman isim yüreklere su serpti... Bu semptomlara sahip değilseniz panik yapmayın!

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs 6.5 milyondan fazla cana mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya İngiltere'den gelen Strep A haberleri ile adeta dejavu yaşıyor.

Enfeksiyon ülkede 16 çocuğun hayatına mal olurken yüreklere su serpen açıklama Lancashire İl Meclisi halk sağlığı direktörü Dr. Sakthi Karunanithi'den geldi.

Grup A streptokok (GAS) veya Strep A, genellikle boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür. Öksürme, hapşırma ve cilt teması yoluyla bulaşabilir.

Erken fark edilmesi durumunda Strep A'nın kolayca tedavi edilebilen bir Enfeksiyon olduğunun altını çizen uzman isim en belirgin 2 semptomun boğaz ağrısı ve ateş olduğunun altını çizdi.

Karunanithi ülke basınına yaptığı açıklamada 'Bu semptomların farkında olmak ve bunlara karşı uyanık olmak hayat kurtarabilir' ifadesine yer verdi.

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'Ortada çok fazla panik var' diyen İngiliz uzman sözlerine şöyle devam etti;

'İnsanlar bunun yeni bir virüs olduğunu ve bununla nasıl başa çıkacağımızı düşünüyor. Aslında, tam ve yeterli bir şekilde tedavi edilebilen çok iyi bilinen bir bakteri.'

STREP A'NIN EN YAYGIN 5 SEMPTOMU

Bilim insanları Strep A'nın 5 ana semptomunu belirledi. Enfeksiyona işaret eden belirtiler şöyle;

Yüksek ateş

Boğaz ağrısı

Salgı bezlerinde şişlik

Kas ağrısı

Zımpara kağıdına benzer kızarıklık

Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor. İnsanlar bu bakteriyi, yakın temas, öksürük ve hapşırma yoluyla alabiliyor.

Hastalık için şuan bir aşı olmasa da enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

PANDEMİ SONRASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'de 2017-18 yıllarında Strep A enfeksiyonları nedeniyle 10 yaşın altında dört çocuk hayatını kaybetmişti. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmaya başlamasından beri vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşandı.