Srebrenitsa’da büyük acının 28’inci yılı

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Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995’te işlenen soykırımın kurbanları için dün başkent Saraybosna ve Mostar’da anma törenleri düzenlendi. Soykırımda öldürülen ve 28 yıl sonra kimlikleri tespit edilen 30 kişinin kalıntıları anıt mezarlığa gömüldü. Soykırımda katledilenlerin anısına Saraybosna’da yerel saatle 12.00’de sirenler çaldı ve bir dakikalığına saygı duruşunda bulunuldu.

ANMA TÖRENİ YAPILDI

Soykırımın 28’inci yılında, Bosna Savaşı’nda Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında da anma programı gerçekleştirildi. Programa Türkiye’den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Milletvekili Refik Özen, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de katıldı.

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İNSANLIK TRAJEDİSİ

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, soykırımın yıldönümü için yaptığı açıklamada “Dünya ve BM, 28 yıl önce Srebrenitsa halkını ortada bıraktı” şeklinde konuştu. Srebrenitsa’nın Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından 11 Temmuz 1995 tarihinde ele geçirmesinin ardından bölgedeki Boşnaklar, BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlere sığınmış, ancak Hollandalı askerler Boşnakları Sırplara teslim etmişti. Sırp birlikler, başlattıkları 5 gün süren soykırımda 8 bin 372 Boşnak erkeği katletti, birçok kadın ve çocuğu da evlerinden sürgün etti. Sırp askerler, cesetleri toplu mezarlara gömdü. Bugüne kadar kimliği belirlenen 6 bin 721 soykırım kurbanı defnedildi.

ERDOĞAN: ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı ile ilgili dün paylaştığı video mesajda, “Bugün insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın yirmi sekizinci seneidevriyesidir. Bu matem günümüzde şehitlerimizin kederli ailelerine ve tüm Boşnak kardeşlerimize bir kez daha en içten taziyelerimi sunuyorum. Merhum Aliya’nın ‘Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır’ sözündeki hikmeti ve acı gerçeği aklımızdan çıkarmıyoruz. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.