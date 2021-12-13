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Squid Game dizisine benzetildi: Öğretmenlerin yarışı sosyal medyada viral oldu

#ABD#ÖĞRETMENLER#Banknot
Squid Game dizisine benzetildi: Öğretmenlerin yarışı sosyal medyada viral oldu

ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki öğretmenler 5 dakika içinde mümkün olduğu kadar çok banknot toplama yarışında karşı karşıya geldi. O anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca ortalık ayağa kalktı. Durum ses getiren Squid Game dizisine benzetildi ve büyük tartışma yarattı.

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Sosyal medyada hızla yayılan ve "distopik" olarak nitelendirilen bir video, bazı öğretmenlerin sınıf gereçleri satın alabilmeleri için organize edilmiş “sözde” oyunda yerden bir dolarlık banknotları toplama çabalarını ortaya koyuyor.

Güney Dakota'da "Dash for Cash" adı verilen tuhaf bir etkinlikte öğretmenler, okullarında iyileştirmeler yapabilmek amacıyla dolar banknotlarını toplayabilmek için rekabet etti.

Cumartesi günü genç oyuncuların yarıştığı buz hokeyi maçında düzenlenen akılalmaz etkinliğe en az 10 öğretmen katıldı.

Sosyal medyada viral olan bir videoda, öğretmenlerin beş dakika içinde dizlerinin üzerine çökmüş ve önlerindeki bir para yığınından mümkün olduğu kadar çok banknot alabilmek için çabaladıkları görülüyor. Katılımcı öğretmenler daha sonra bu bir dolarlık banknotları alıp kıyafetlerine ve kasklarına dolduruyorlar.

Yarışmadaki 5.000 $'lık nakit para, bölgedeki yerel bir finans şirketi olan CU Mortgage Direct tarafından bağışlandı.

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Squid Game dizisine benzetildi: Öğretmenlerin yarışı sosyal medyada viral oldu

CU Mortgage Direct'in iş geliştirme ve pazarlama direktörü Ryan Knudson, Argus Leader gazetesine verdiği demeçte, "Öğretmenlerin son birkaç yıldır çektiği sıkıntıyı göz önüne alarak, bunun öğretmenler için harika bir grup çalışması olduğunu düşündük" diyerek ve "Bu öğretmenler ve tüm öğretmenler, aldıkları her şeyi hak ediyorlar" sözlerini kullandı.

Öğretmenler etkinlik için hazırlanırken, organizatörler bir dolarlık banknotlarla dolu üç çantayı büyük bir örtünün üzerine döktü.

Discovery İlköğretim Okulu'nda beşinci sınıf öğretmeni olan Alexandria Kuyper, sınıf gereçleri için ödenek alabildiğini fakat Noel dekorasyonları ve diğer küçük eşyaların ekstra maliyete neden olabileceğini söyledi. Kuyper nakit destesinden 592 dolar almayı başardı.

Harrisburg Lisesi öğretmeni Barry Longden gazeteye verdiği demeçte, topladığı parayla okulun e-spor kulübü için ekipman satın almayı planladığını söyledi. Longden, 616 dolarla en yüksek tutarı topladı.

Sosyal medyada kullanıcıları olayı "distopik", "aşağılayıcı" ve "iç karartıcı" olarak nitelendirdi. Hatta bu olay katılımcıların para için eksantrik oyunlarda rekabet etmeye zorlandığı popüler dizi Squid Game ile karşılaştırıldı.

Squid Game dizisine benzetildi: Öğretmenlerin yarışı sosyal medyada viral oldu

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Yazar Danya Ruttenberg "Bu profesyoneller, işlerini doğru bir şekilde yapmak için gerekli olan temel malzemeleri temin edebilmek umuduyla bu saçma şeyi yapıyorlar. Çocuklarımıza eğitim veriyorlar ve bunun için düşük ücret alıyorlar. Zenginlerden vergi alın. Onlara çok ödenek verin." sözleriyle tepkisini ifade etti.

ABD Kongresi'nin Demokrat Parti adayı Eric Garcia da olayı eleştirdi ve öğretmenlerin mücadelelerinin bir gösteri olarak kullanılmaması için eğitim bütçesinin artırılmasını önerdi.

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#ABD#ÖĞRETMENLER#Banknot

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