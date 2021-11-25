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Kim'den korkunç infaz... Squid Game kaçakçısı kurşuna dizilecek

#Kuzey Kore#Squid Game#Dünya
Kimden korkunç infaz... Squid Game kaçakçısı kurşuna dizilecek

Son dönemin fenomen yapımı Squid Game korkunç bir haber ile gündemde. Güney Kore yapımı diziyi Kuzey Kore'ye kaçak yollardan sokan kişi kurşuna dizilecek.

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Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'yi demir yumruk ile yöneten Kim Jong-un, bir kez daha gündemde.

Son dönemin fenomen yapımı Squid Game'i kaçak yollardan ülkeye sokan kişiye akıllara durgunluk verecek bir ceza verildi.

New York Post'un Radio Free Asia'dan alınan bilgilere dayandırdığı haberine göre, Güney Kore yapımı diziyi USB bellek ile Kuzey Kore'ye sokan kişi kurşuna dizilecek.

Aynı habere göre, bu diziyi satın alan öğrencilere de ceza yağdı. Bİr gecve ömür boyu hapis cezası verilirken diğer öğrenciler 5 yıl kampta çalışma cezasına çarptırıldı.

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Bir başka iddiaya göre, diziyi izleyen öğrencilere ev sahipliği yapan öğretmenler de hükümetin gazabından payını aldı.

Okuldaki öğretmen ve yöneticiler gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle işlerinden atıldı ve madenlerde çalışmaya gönderildi.

Bu 'anti-sosyalist eylemler' suçu için için Gangwon eyaletindeki ilk infaz değil. Daha önce de Güney Kore yapımlarını ülkeye sokan kişiler için idam kararı verilmişti.

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Geçtiğimiz aylarda 'Kapitalist ürünlere' savaş açan ülkede bu kültürü temsil eden her şey yasaklanmıştı.

Kimden korkunç infaz... Squid Game kaçakçısı kurşuna dizilecek

 

Parti gazetesi Rodong Sinmun'da konu ile ilgili yayınlanan yazıda şu ifadeler yer vermişti;

'Tarih bize, eğer kendi yaşam tarzımıza bağlı kalmazsak, bir ülkenin ekonomik ve savunma gücü ne olursa olsun savunmasız hale gelebileceği ve sonunda nemli bir duvar gibi çökebileceği çok önemli bir ders veriyor'

Yazıda 'Kapitalist yaşam tarzının en ufak belirtisine karşı dikkatli olmalı ve onlardan kurtulmak için savaşmalıyız' ifadesi yer almıştı.

 

 

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#Kuzey Kore#Squid Game#Dünya

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