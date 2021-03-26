Sosyal medya devlerinin zor anları: Cevap veremediler

ABD Meclis Enerji ve Ticaret Komitesi, teknoloji dünyasının dev şirketleri Google, Twitter ve Facebook'u mercek altına aldı.

Platformların kurucuları ve CEO'ları olan Mark Zuckerberg, Jack Dorsey ve Sundar Pichai'nin, özellikle pandemi ve seçim döneminde var olan yanlış bilgilendirmeler hakkında ifadesi alındı.

Kongre tarafından Perşembe günü görüşmeye çağrılan isimlerin ifadelerinde oldukça ilginç ifadeler yer aldı.

ZUCKERBERG, TRUMP'I SUÇLADI

2016 seçimleri ile birlikte gündemden düşmeyen Facebook'un kurucusu ve CEO'su Zuckerberg, 6 ocak 2021'de yaşana kongre basıkını hakkında konuştu.

Zuckerberg bu olayda Facebook'un etkisi olduğu iddialarını reddetti, sorumluluğun eski Başkan Donald Trump ve göstericilerde olduğunu belirtti.

"SORUMLU TUTULMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Zuckerberg, ""Eski başkan sözlerinden dolayı, yasaları çiğneyenlerin ise eylemlerinden dolayı sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Zuckerberg ayrıca saldırganların tespit edilmesi için yetkililer ile birlikte çalıştıkalrı belirtti ve gerek görülen paylaşımları hızlıca platformdan kaldırdıklarının altını çizdi.

"BU SEÇİMDE ÇOK ÇALIŞTIK"

Manipülasyon iddialarının gölgesinde geçen 2020 seçimleri ile ilgili Google'ın CEO'su Pichai, "bu seçimde çok çalıştık" dedi ve şirketinin bu süreçte derin bir sorumluluk duygusu ile hareket ettiğinin altını çizdi.

Temsilci Mike Doyle Pichai'ye kongre baskınını tetikleyen 'stop the steal' (hırsızlığı durdur) hareketiyle ilgili "Bilgileri yayma sorumluluğu alıyor musunuz?" diye sordu

Pichai bu soruya, "bu karmaşık bir soru" cevabını verdi. Twitter'ın patronu Dorsey evet yanıtı verdi ve ekledi: "Ama aynı zamanda daha geniş ekosistemi de hesaba katmalısınız."

ABD basını CEO'ların verdikleri yanıtlardan pek memnun olmadı. Ülke basınında "cevap veremediler" yorumları yapıldı.

DORSEY'İN SAYACI GÜNDEM OLDU

Dorsey'in ifade verdiği sırada arkasında bir 'Bitcoin sayacı' olması dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

399 dolar fiyat etiketine sahip olan sayaç ile Dorsey son dönemde yatırım yaptığı kriopto dünyasını her an izlediği görülmüş oldu.

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