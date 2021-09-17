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Soruşturma derinleşiyor... Haiti Başbakanı, Adalet Bakanı'nı görevden aldı

#Haiti#Dünya#Suikast
Soruşturma derinleşiyor... Haiti Başbakanı, Adalet Bakanını görevden aldı

Haiti Başbakanı Ariel Henry, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikastla ilgili kendisini soruşturmak isteyen savcıya destek veren Adalet Bakanı'nı görevden aldı.

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Haiti Adalet Bakanı Rockfeller Vincent'in görevden alındığına ilişkin kararname, resmi gazetede yayımlandı. Vincent'in yerine, Liszt Quitel yeni Adalet Bakanı oldu.

Öte yandan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Renald Luberice, Başkan Henry'nin Moise suikastıyla ilgili kendisini soruşturmak isteyen savcıyı ve Adalet Bakanı Vincent'i görevden almasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Luberice, "Jovenel Moise'i tarafından başkanlığa aday gösterilen, onun cinayetiyle suçlanan ve yargı ile iş birliği yapmayan birinin liderliğinde” çalışamayacağı için görevinden istifa ettiğini belirtti.

Başbakan Henry, kendisini Moise'yi öldürülmesiyle ilgili suçlayan Port-au-Prince Başsavcısı Bedford Claude'a mektup göndererek 15 Temmuz'da görevinden azletmişti.

Başsavcı Claude, yargıçtan, Moise suikastıyla ilgili Başbakan Henry'yi suçlamasını talep etmişti.

İDDİANAME

İddianamede, "Henry'yi kovuşturmaya ve doğrudan iddianamesini istemeye yetecek kadar uzlaşmacı unsur var." ifadesine yer veren Claude, aynı gün Henry'den kendisiyle görüşmesini ve Moise suikastındaki kilit bir şüphelinin, cinayetten sadece birkaç saat sonra onu neden iki kez aradığını açıklamasını istemişti.

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Claude, aramaların 7 Temmuz'da yerel saatle 04.03-04.20'de yapıldığını ve delillerin, şüpheli Joseph Badio'nun o sırada Moise'nin evinin yakınında olduğunu gösterdiğini belirtmişti.

İki sayfalık iddianamede Claude, aramaların toplam 7 dakika sürdüğünü ve o sırada Henry'nin, Port-au-Prince'deki Hotel Montana'da olduğunu, ayrıca bir hükümet yetkilisinin, geçen ay Twitter paylaşımında, "Henry'nin kendisine Badio ile hiç konuşmadığını söylediğini" aktarmıştı.

Ulusal Polis Müdürü Jorge Luis Vargas, 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında, Moise'nin öldürülme emrini Badio'nun verdiğini söylemişti.

MOİSE SUİKASTI

Haiti'nin 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Moise, 7 Temmuz'da, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Martine Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesine götürülmüştü.

Martine Moise, tedavisinin ardından 18 Temmuz'da ülkesine dönmüştü.

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Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.

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40 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunda, suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheler artmıştı.

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#Haiti#Dünya#Suikast