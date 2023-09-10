Sonuç bildirisinde Türkiye’ye teşekkür: G20 denge peşinde

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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkenin liderlerinin bir araya geldiği G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı resmi karşılama töreninin ardından başladı. Bu yıl “Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek” ana temasıyla düzenlenen 18’inci G20 Liderler Zirvesi’nde katılanlardan daha çok katılmayan liderler damgasını vurdu. Zirveye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Covid-19 olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador katılmadı.

‘BU KRİZİ AŞABİLİRİZ’

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, açılış konuşmasında dünyanın bir güven krizi içinde olduğunu söyledi. Ukrayna’daki savaşın bu krizi daha da derinleştirdiğini belirten Hint lider, “COVID-19’u yenebildiysek bu krizin de üstesinden gelebiliriz” diye konuştu. Zirveye katılan tüm liderlerin imzaladığı ortak sonuç bildirgesinde Ukrayna’nın işgaline dair kurulan cümlelerin geçen sene Endonezya’nın Bali şehrindeki zirvenin bildirgesine kıyasla çok daha objektif olması dikkati çekti.

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RUSYA’YA ÖRTÜLÜ KINAMA

Geçen yılki Bali Deklarasyonu’nda Rusya ağır ifadelerle eleştirilirken bu seneki metinde Rusya’nın ismi verilmeden Ukrayna’da toprak kazanımı için güç kullanılması kınandı. Belgede ‘Ukrayna’daki işgale’ atıfta bulunularak, devletlerin başka bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya siyasi bağımsızlığına karşı toprak kazanmak amacıyla güç kullanmaktan kaçınması gerektiği belirtildi. Mart ayında G20 dışişleri bakanları toplantısına Ukrayna savaşı damgası vurmuş, görüş ayrılıkları nedeniyle ortak sonuç bildirgesi yayımlanmıştı.

TAHIL İÇİN TEŞEKKÜR

Yayımlanan metinde ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşa rağmen Karadeniz Tahıl Anlaşması sürecinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in yapıcı çabalarına teşekkür edildi. Rusya tarafından yenilenmeyen anlaşmanın devam ettirilmesi çağrısı yapılırken başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki tahıl talebinin karşılanması için anlaşmanın yenilenmesinin gerektiği vurgulandı.

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LULA’DAN İKLİM UYARISI

Zirvenin ana gündem maddeleri arasında iklim krizi de vardı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, G20 zirvesinde yaptığı konuşmada dünya liderlerine gezegenin benzeri görülmemiş bir iklim acil durumuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Zirvenin ortak sonuç bildirgesinde de kendine yer bulan iklim krizine dair 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı için temiz enerji konusunda yılda 4 trilyon dolar gerektiği kaydedildi.

Hindistan’da ülkenin adının “Bharat” olarak değiştirilmesi tartışmalarının yaşandığı bir dönemde Başbakan Narendra Modi, zirvenin açılış konuşmasını yaparken önündeki ülke plaketine ‘India’ (Hindistan) yerine “Bharat” yazıldı.

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AFRİKA BİRLİĞİ’NE YEŞİL IŞIK

Öte yandan Modi, G20 ülkelerinin liderlerinin, Afrika Birliğine (AfB) G20 içerisinde daimi üye statüsü verilmesi konusunda fikir birliğine vardığını açıkladı. Modi, zirvenin açılış konuşmasında, “Afrika Birliği temsilcisini G20’nin daimi üyesi olarak yerini almaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.