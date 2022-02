Haberin Devamı

UKRAYNA krizine diplomatik çözüm arayışları sürerken Rusya’nın askeri yığınağı sürdürmesi Moskova’nın bu yönde bir niyeti olmadığını beyan etmesine rağmen işgal endişesini arttırıyor. Diplomatik çözümü öncelik olarak belirleyen ve politikasını buna göre şekillendiren Avrupa Birliği’nde (AB) ilerleme sağlanamamasının sıkıntısı hissediliyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada Rusya’ya sonsuza dek zeytin dalı uzatamayacaklarını söyledi.

FÜZE TESTLERİ VE YIĞINAK

En önemli sorunun Rusya’nın diyalog isteyip istemediği olduğunu belirten Michel, “Rusya füze testleri yaparken ve Ukrayna’nın sınırlarına birlik yığmaya devam ederken sonsuza dek zeytin dalı uzatamayız” dedi. Geçtiğimiz günlerde Moskova’dan yapılan açıklamaların çok küçük bir umut ışığına neden olduğunun altını çizen ancak eylemlerle bunun ortadan kalktığına vurgu yapan Michel, “Kesin olan şu ki askeri saldırı olursa muazzam yaptırımlarla tepki vereceğiz” diye konuştu. Ukrayna halkının özgür seçimini demokratik değerler, hukukun üstünlüğü ve reformdan yana yaptığını belirten ancak bunun Moskova tarafından yaşamsal tehdit olarak algılandığını belirten Michel, “Rusya’nın Batı ve Avrupa’nın Ukrayna’ya desteğini zayıflatma hedefi yanlış bir hesap çünkü sadece kararlılığımızı ateşliyor” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Ukrayna sınırlarındaki Rus askeri varlığının, istemesi halinde kapsamlı ve hızlı bir işgal başlatabilecek düzeyde olması çok sayıda ülkenin başkent Kiev’deki görevlilerini ve ülkedeki vatandaşlarını çekme kararı almasına neden oldu. Almanya ve Fransa bu yönde adım atan son ülkeler arasında. Son dönemdeki en dikkat çeken adım ise NATO’nun Kiev’deki görevlilerinin yerlerini değiştirmesi oldu. NATO, 1990’ların sonundan bu yana Kiev’de bağlantı ofisi ve enformasyon merkezi bulunduruyor. Buradaki görevlilerin bir kısmı ülkenin batısındaki Lviv’e bir kısmı ise Brüksel’e gönderildi. NATO’dan bir yetkili buna gerekçe olarak personelin güvenliğinin büyük önem taşımasını gösterdi. İttifak’ın Ukrayna’daki ofisleri hâlâ işler vaziyette.

MACRON PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ukrayna krizinde arabulucu rolü üstlenmeye çalışan ve şu ana kadar bu çerçevede yoğun telefon diplomasisi yürüten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşme bir saat 45 dakika sürdü. Paris, görüşmeyi, Ukrayna’da kapsamlı bir çatışmayı önlemek için son çabalardan biri olarak niteliyor. İki lider Ukrayna'nın doğusunda hızlı bir şekilde ateşkes sağlanmasının ve mevcut krizde diplomatik çömzüme öncelik verilmesinin gerekliliği konusunda anlaştı. Üçlü temas grubunun (Rusya, Ukrayna, AGİT) toplanması da anlaşılan konular arasında yer aldı. Macron, daha önce de izlediği bir yöntemle, Putin ile telefon görüşmesinin ardından Kiev ile temasa geçti. Macron, önceki gece bir saat görüştüğü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile dün bir kez daha görüştü. Zelenski, provokasyonlara karşılık vermeyeceği ve Rusya’yla diyaloğa hazır olduğu mesajını vermeyi sürdürüyor.

KREMLİN’DEN PROVOKASYON UYARISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinin Ukrayna’ya saldıracağı yönündeki iddialara karşı, “Rusya, ‘savaş’ kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir” dedi. Aynı iddialara Putin’in tepkisinin ne olduğu sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Devlet Başkanı, iddialara kulak asmıyor, ancak genel anlamda bu tür iddialar provokatif nitelikli unsurlar. Gerginlik had safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbas’taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir” dedi. Öte yandan Rusya ile Belarus’un Ukrayna’nın kuzey sınırında dün bitmesi planlanan tatbikatların uzatıldığı açıklandı.

ZELENSKİ: PUTİN’İN NE İSTEDİĞİNİ BİLMİYORUM

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “ne istediğini anlamak için” Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeye istekli olduğunu söyledi. Önceki gün katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Zelenski, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ne istiyor bilmiyorum, bu nedenle bir toplantı öneriyorum” diye konuştu. Krize çözüm bulunması için Putin’i kendisiyle görüşmeye çağıran Zelenski, “Ukrayna, barışçıl bir çözüm uğruna diplomasi yolunu izlemeye devam edecektir” dedi.

Söz konusu çağrıya Moskova’dan henüz bir yanıt gelmedi. Öte yandan Ukrayna lideri, bir taraftan 2014’ten beri Rusya ile devam eden çatışmalara işaret ederek, “Sekiz yıldır dünyanın en büyük ordularından birine karşı mücadele verdiklerini” söyledi ve ABD ile NATO’yu Rusya’ya karşı somut adımlar atmaya çağırdı. Diğer taraftan “Panik yapmaya gerek yok” diyerek Batılı istihbarat servislerinin “işgal her an olabilir” şeklindeki açıklamalarını eleştirdi.

BAKAN AKAR: İSTENMEYEN DURUMLAR ENGELLENMELİ

ALMANYA’da katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar değerlendirmelerde bulundu. Akar, Ukrayna’nın doğusunda yaşananlarla ilgili olarak, “Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir” dedi.

‘GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ’

Ukrayna-Rusya gerilimine yönelik soru üzerine Akar, şu açıklamalarda bulundu: “Sayın Cumhurbaşkanımızın iki hafta önce bir heyetle Ukrayna ziyareti vardı. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bizler de muhataplarımızla çok samimi görüşmeler yaptık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir.”

MONTRÖ ANTLAŞMASI

Türkiye’nin NATO içindeki bütün sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiğini hatırlatan Hulusi Akar, şöyle devam etti: “Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin orada rahat, güven ve refah içinde yaşaması bizim en samimi dileğimiz. Bu manada da Montrö Antlaşması’nın önemli olduğunu, buna gerekli desteğin sağlanması gerektiğini, Montrö Antlaşması’nın sağladığı düzenin bütün taraflar için yararlı olduğunu burada da ifade etme fırsatı bulduk.” (MÜNİH)

BIDEN ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ’Nİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizini görüşmek üzere dün Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı. ABD Başkanı, işgalin “günler içinde” başlayabileceğini söylerken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski Moskova’ya karşı harekete geçilmesini istemişti. Toplantı öncesi basına bilgi veren Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, “Başkan Biden, Ukrayna’daki gelişmeleri izlemeye devam ediyor ve sahadaki son duruma dair ulusal güvenlik ekibinden düzenli olarak brifing alıyor” dedi. Psaki, Biden’ın güvenlik danışmanlarının “bir Rus saldırısının her an başlayabileceğini düşündüklerini” de söyledi. Söz konusu toplantı, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas’ta sivillerin Rusya’ya tahliyesinin başlaması ve ateşkes ihlallerinde görülen dramatik artışı izliyor.

ABD ELÇİLİĞİNDEN RUSYA’DA TERÖR UYARISI

DÜN akşam saatlerinde ABD’nin Moskova Büyükelçiliği dikkat çekici bir uyarı yayınladı. Büyükelçilikten yayınlanan mesajda, Rusya’da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Basında yer alan haberlere göre Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere büyük şehirlerde ve Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bölgelerinde alışveriş merkezleri, tren, metro istasyonları ve diğer kalabalık yerlerde saldırı tehdidi bulunmaktadır” denildi.

ABD elçiliğinin uyarı mesajına Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova tepki gösterdi. Zaharova, Telegram hesabından paylaştığı mesajında, “ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ne bir soru: Söz konusu bilgiyi ortak kanallar aracılığıyla Rus meslektaşlarınıza ilettiniz mi? Şayet iletmediyseniz, bu (uyarı mesajı) nasıl anlaşılmalı?” ifadelerini kullandı.