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HABERLERDünya Haberleri

Son günlerin en popüler oyunuydu... Dev gazeteden jet hamle: Satın aldılar!

#Wordle#OYUN#New York Times

Sosyal medya kullanan herkes, bir süredir kullanıcıların yaptığı yeşil, sarı ve siyah kutucuklu paylaşımlara rastlayarak bunun ne olduğu konusunda merak yaşamaya başlamıştı. Wordle adı verilen ve bir anda viral haline gelerek dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın soluksuz oynamaya başladığı kelime bulma oyunu bu büyük başarısının ardından New York Times gazetesi tarafından satın alındı.

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ABD merkezli dünyaca ünlü gazete New York Times, son günlerin popüler kelime oyunu Wordle’ı satın aldı. 80 yıllık pazar bulmacasıyla ünlü New York Times, satış fiyatı hakkında net açıklama yapmayarak 'yedi rakamlı bir ücret' ifadelerini kullandı. 

Yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından Ekim ayında yazılan kelime oyunu Wordle, New York Times tarafından satın alındı. Oyun, oyuncuları altı tahminde beş harfli bir kelime bulacak şekilde bulmaca kareleri gibi tasarlandı. Oyunun NYT’a satılması konusunda açıklama yapan Josh Wardle “Bu (başarı) biraz yoğun olmadı desem yalan olur. Sonuçta tek bir kişiyim” ifadelerini kullandı.

Wardle “Wordle’ın yönetimini alıp ileriye taşımaları için New York Times ile anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan inanılmaz derece memnunum. Wordle'nin hikayesini takip ettiyseniz, NYT oyunlarının (bulmacaları) onun kökeninde büyük rol oynadığını bileceksiniz” dedi.

Son günlerin en popüler oyunuydu... Dev gazeteden jet hamle: Satın aldılar

‘WORDLE’I EDİNMEKTEN HEYECAN DUYUYORUZ’

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Bulmaca benzeri oyunlarının 2021 yılında 500 milyon kez oynandığını vurgulayan NYT açıklamasında “New York Times oyunları, 1942'de The Crossword'ün (Bulmacanın) piyasaya sürülmesinden bu yana bulmaca çözenleri büyüledi … özellikle bu endişeli zamanlarda - kültürel bir fenomen haline gelen canlandırıcı ve çılgınca popüler günlük kelime oyunu Wordle'ı edindiğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Son günlerin en popüler oyunuydu... Dev gazeteden jet hamle: Satın aldılar

NEW YORK TIMES PAZAR BULMACASI

İkinci Dünya Savaşı sırasında Pearl Harbor'ın bombalanmasından sonra, bir New York Times editörü, savaş yorgunu okuyucularını rahatlatmak için gazetede bir bulmaca yayınlamaya karar verdi. İlk bulmaca 15 Şubat 1942 Pazar günü yayınlandı ve o günden itibaren okuyucular arasında popüler bir bulmaca oldu. Günümüzde ise internet ortamına taşınan NYT Pazar bulmacası 300’den fazla medya şirketinde ve internet ortamında yayınlanmaya devam ediyor.  

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#Wordle#OYUN#New York Times

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