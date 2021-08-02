Twitter'ın kurucusundan dev satın alma... En büyüğü olacak

Twitter Kurucusu Jack Dorsey'in CEO olarak görevini yürüttüğü mobil ödeme şirketi Square, Avustralya merkezli ödeme sistemleri firması Afterpay'i satın almak üzere anlaştı.

29 milyar dolarlık satın alma tamamlandığında Avustralya tarihinin en büyük satın alması olacak.

2015'TE KURULMUŞTU

Afterpay, Avustralya'da şimdi al, sonra öde hizmetiyle tanınıyor. 2015 yılında kurulan Afterpay, 2018'de Amerika'da piyasaya sürüldü. Platformundan 100 bin satıcı yararlanıyor. Platformu 16 milyon kişi kullanıyor. Twitter'ın yanı sıra Square'in CEO'su olarak da görev yapan Dorsey, Square ve Afterpay'in "ortak bir amacı" olduğunu söyledi.

Afterpay'in CEO'ları Anthony Eisen ve Nick Molnar, "Yerli inovasyon dünya çapında daha geniş bir şekilde paylaşılmaya devam ederken, bu hareketin Avustralya teknoloji sektörünün önemli bir tanınmasına işaret ettiğini" söyledi.

BİTCOİN ADIMI

San Francisco merkezli şirket, bitcoin için fiziksel kripto para cüzdanı geliştireceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Ardındansa Jack Dorsey tarafından aktarılan bilgilere göre Square, geliştirici platformu ile yeni çözüm oluşturacak. Platformun temel amacı ise merkezi olmayan finansal hizmetler oluşturmayı daha kolay bir hale getirmek. Square'in yeni çözümünün ismi ise TBD olacağı duyurulmuştu.

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