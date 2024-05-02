Son dönemin en büyük ilerleyişi: Rusya 3 kilit noktaya ilerliyor! 'Durdurmak çok zor olacak'

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ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardımı onaylamasından önceki beş aylık bekleyiş, Kiev cephe hattında kalıcı hasara neden olmuş olabilir.

RUSYA'NIN AVDİİVKA ZAFERİ

Rus kuvvetleri Aralık ayından bu yana doğu cephesinde ciddi ilerlemeler kaydetti. Ukrayna 17 Şubat'ta Rusya'nın almak için yüzlerce askerini feda ettiği Avdiivka'dan çekildiğini açıkladı.

Moskova Avdiivka'daki zaferinin ardından çatışmalarını Kiev kontrolündeki Chasiv Yar çevresine yoğunlaştırdı.Ukrayna ise batıya doğru yeni savunma hatları oluşturdu

UKRAYNA DOĞUDAKİ BAZI MEVZİLERDEN ÇEKİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi de Moskova'nın ilerleyişini kabul ederek son dönemdeki saldırıların ardından cephedeki durumun kötüleştiğini ve doğudaki bazı mevzilerden çekilmek zorunda zorunda kaldıklarını duyurdu.



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ABD'li yayın organı CNN'de yayınlanan analize göre, Rusya Avdiivka çevresi ile son dönemin en büyük toprak parçasını ele geçirdi. Böylesine önemli ve hızlı bir ilerleyiş son olarak 2022 yılının Temmuz ayında Severodonetsk bölgesinde görülmüştü.

Cephe hattındaki durumu günlük olarak güncelleyen DeepStateMap'in kurucularından Ruslan Mykula CNN'e yaptığı açıklamada, Rus ilerlemesinin “şu ana kadar taktiksel bir başarı” olduğunu ancak “stratejik bir başarı” haline gelebileceğini söyledi:

“Mevcut durumda düşmanı durdurmak çok zor olacak çünkü savunmanın eksik olduğu yerlere doğru ilerliyorlar.”



Rusya doğu cephelerindeki zayıf Ukrayna savunmasına büyük kaynaklar aktararak üç kilit noktaya doğru ilerliyor: Avdiivka'nın batısındaki hayati askeri merkez Pokrovsk; Bakhmut yakınlarındaki stratejik Chasiv Yar ve güneydoğudaki Kurakhove.

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CNN'e göre Rusya'nın ilerlediği bu yön Ukrayna'nın yaz boyunca gerçekleştirdiği karşı savunma ile elde ettiği kazanımları tehlikeye atabilir.

ABD'DEN KİMYASAL SİLAH İDDİASI

Öte yandan ABD, Rusya'yı resmen Ukrayna'ya karşı kimyasal silah (kloropikrin) kullanmakla suçladı ve Rus firmalarına kapsamlı yeni yaptırımlar getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bu tür kimyasalların kullanımı münferit bir olay değildir ve muhtemelen Rus güçlerinin Ukrayna güçlerini mevkilerden uzaklaştırma ve savaş alanında taktiksel kazanımlar elde etme arzusundan kaynaklanmaktadır" denildi.



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Kloropikrin, aynı zamanda kloropikrin gazı olarak da bilinir, renksiz bir sıvıdır ve keskin, tahriş edici bir kokuya sahiptir. Bir zamanlar kimyasal savaşta kullanılan bir maddedir. Birinci Dünya Savaşı sırasında özellikle siper savaşlarında kullanıldı. Kloropikrin gazı, solunum yoluyla alındığında ölümcül olabilen zehirli bir maddedir. Bugün, kloropikrin gazının askeri kullanımı uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır ve sadece endüstriyel amaçlar için bazı ülkelerde sınırlı kullanımı bulunmaktadır.

