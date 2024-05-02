×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hamas'tan İsrail'e net mesaj! Kırmızı çizgiyi dünyaya duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#Hamas#İsrail#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hamastan İsraile net mesaj Kırmızı çizgiyi dünyaya duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 08:25

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya ise Kahire'deki görüşmelerden çıkacak kararı bekliyor. Hamas'tan ateşkes görüşmeleri ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Lübnan'da yaşayan Hamas yetkilisi grubun kırmızı çizgisini açıkladı ve İsrail'e net bir mesaj verdi. Bu mesajdan kısa süre sonra Hamas medya ofisi de görüşmelerdeki son duruma dair bir açıklama yayınladı.

Haberin Devamı

İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Austin ve Gallant Gazze'ye yardım, Refah ve rehineler hakkında görüştü

Pentagon, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yeni bir telefon görüşmesi daha yaptığını söyledi. ABD'den yapılan açıklamaya göre ikili devam eden rehine müzakerelerini, insani yardım çabalarını ve Refah'ı tartıştı.

 

Hamas'tan peş peşe müzakere açıklaması

Lübnan'da yaşayan Hamas yetkilisi Osama Hamdan, Hizbullah'a bağlı Al-Manar TV'ye konuştu ve 'Mevcut müzakere belgesine ilişkin tutumumuz olumsuz' dedi.


Hamas'ın basın ofisi daha sonra şu açıklamayı yaptı: 'Olumsuz tutum müzakerelerin durduğu anlamına gelmiyor.'

Hamdan Refah'a bir operasyon yapılması halinde Hamas'ın müzakerelerden çekileceği konusunda uyardı. Hamsdan 'düşman Refah'ta saldırgan bir kara operasyonu başlatırsa müzakereler durdurulacak çünkü direniş ateş altında müzakere etmeyecek' dedi.


İsrail basınına göre, Hamas önümüzdeki saatlerde son teklife değiştirilmiş bir yanıt sunması planlıyor.

IDF, Refah operasyonuna katılması beklenen yedek askerlerin bir kısmını terhis etti

Ynet'in haberine göre IDF, olası bir Refah operasyonuna katılmak üzere belirlenen yedek birliklerin bir kısmını terhis etti. Konu ile ilgili henüz İsrail makamlarından resmi bir açıklama gelmedi.

 

İsrail ordusu güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail ordusu bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri jetlerinin Güney Lübnan'daki Ayta Ash Shab ve Merwahin bölgelerinde Hizbullah askeri binalarını ve altyapısını vurduğunu bilgisine yer verdi.

Trump'tan Demir Kubbe açıklaması: Seçilirsem daha iyisini inşa edeceğim
Trumptan Demir Kubbe açıklaması: Seçilirsem daha iyisini inşa edeceğim

ABD eski başkanı Donald Trump yeniden seçilirse İsrail'in Demir Kubbe'sinden daha iyi bir sistem inşa edeceğini duyurdu. Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi;


'Dışarıda çok fazla düşmanımız var. Tüm zamanların en büyük kubbesini inşa edeceğiz. Bunu ABD'de yapacağız.'

 

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineAustin ve Gallant Gazze'ye yardım, Refah ve rehineler hakkında görüştü
timelineHamas'tan peş peşe müzakere açıklaması
timelineIDF, Refah operasyonuna katılması beklenen yedek askerlerin bir kısmını terhis etti
timelineİsrail ordusu güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu
timelineTrump'tan Demir Kubbe açıklaması: Seçilirsem daha iyisini inşa edeceğim
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hamas#İsrail#Dünya

BAKMADAN GEÇME!