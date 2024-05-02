Hamas'tan peş peşe müzakere açıklaması

Lübnan'da yaşayan Hamas yetkilisi Osama Hamdan, Hizbullah'a bağlı Al-Manar TV'ye konuştu ve 'Mevcut müzakere belgesine ilişkin tutumumuz olumsuz' dedi.





Hamas'ın basın ofisi daha sonra şu açıklamayı yaptı: 'Olumsuz tutum müzakerelerin durduğu anlamına gelmiyor.'



Hamdan Refah'a bir operasyon yapılması halinde Hamas'ın müzakerelerden çekileceği konusunda uyardı. Hamsdan 'düşman Refah'ta saldırgan bir kara operasyonu başlatırsa müzakereler durdurulacak çünkü direniş ateş altında müzakere etmeyecek' dedi.





İsrail basınına göre, Hamas önümüzdeki saatlerde son teklife değiştirilmiş bir yanıt sunması planlıyor.