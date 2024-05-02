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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Pentagon, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yeni bir telefon görüşmesi daha yaptığını söyledi. ABD'den yapılan açıklamaya göre ikili devam eden rehine müzakerelerini, insani yardım çabalarını ve Refah'ı tartıştı.
Lübnan'da yaşayan Hamas yetkilisi Osama Hamdan, Hizbullah'a bağlı Al-Manar TV'ye konuştu ve 'Mevcut müzakere belgesine ilişkin tutumumuz olumsuz' dedi.
Hamas'ın basın ofisi daha sonra şu açıklamayı yaptı: 'Olumsuz tutum müzakerelerin durduğu anlamına gelmiyor.'
Hamdan Refah'a bir operasyon yapılması halinde Hamas'ın müzakerelerden çekileceği konusunda uyardı. Hamsdan 'düşman Refah'ta saldırgan bir kara operasyonu başlatırsa müzakereler durdurulacak çünkü direniş ateş altında müzakere etmeyecek' dedi.
İsrail basınına göre, Hamas önümüzdeki saatlerde son teklife değiştirilmiş bir yanıt sunması planlıyor.
Ynet'in haberine göre IDF, olası bir Refah operasyonuna katılmak üzere belirlenen yedek birliklerin bir kısmını terhis etti. Konu ile ilgili henüz İsrail makamlarından resmi bir açıklama gelmedi.
İsrail ordusu bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri jetlerinin Güney Lübnan'daki Ayta Ash Shab ve Merwahin bölgelerinde Hizbullah askeri binalarını ve altyapısını vurduğunu bilgisine yer verdi.
ABD eski başkanı Donald Trump yeniden seçilirse İsrail'in Demir Kubbe'sinden daha iyi bir sistem inşa edeceğini duyurdu. Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
'Dışarıda çok fazla düşmanımız var. Tüm zamanların en büyük kubbesini inşa edeceğiz. Bunu ABD'de yapacağız.'