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Son dakika: Yunanistan'ın Girit adasında büyük deprem

#Deprem#Yunanistan#Girit
Son dakika: Yunanistanın Girit adasında büyük deprem

Gelen son dakika haberine göre, Yunanistan'ın Girit adasında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy meydana gelen deprem ile ilgili " Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer." dedi.

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Reuters'ın Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) dayandırarak verdiği son dakika bilgisine göre, Yunanistan'ın Girit adasında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 2 km olarak kaydedilirken bölgeden henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer tsunaminin beklenmediğini duyurdu.

PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER

Aynı bölgede, saat 09:27'de 3,7, saat 09:37'de 4,6, saat 09:51'de 3,0 ve saat 10:07'de 3,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

Son dakika: Yunanistanın Girit adasında büyük deprem


AFAD 5.7, KANDİLLİ 6.0 OLARAK DUYURDU

AFAD ise saat 09.17'de Ege Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini  6,0 olarak ölçtüğünü duyurdu.

GİRİT İÇİN NORMAL BİR DEPREM

Prof. Dr. Şükrü Ersoy meydana gelen deprem ile ilgili CNNTurk yayınında şu açıklamalarda bulundu ve "Bu beklendik depremlerden bir tanesi. Orta büyüklükte yani 6.5 büyüklüğündeki depremin şu özelliği var. Artık hasar derecesinin başladığı bir büyüklük. 6.5 kritik büyüklük. Eski yapı stoğu üzerinde yıkımlar yapmış olabilir. Girit bölgesi için normal bir deprem." dedi.

BİZE YAKIN EN TEHLİKELİ YER

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Ersoy sözlerine şöyle devam etti;

"Bu bölgede çok yıkıcı büyük depremleri, 8'in üzerinde 9'a varan depremleri görebiliyoruz. Bu büyüklükteki depremler Türkiye'de olmaz, sadece burada olur. Afrika kıtası ve Rodos ve Girit'in altına doğru dalıyor. Rodos'un önünde 4 bin 500 metrelik bir çukur var. Tesadüf değil. İki kıtanın birbirine yaklaştığı bir yer. Bu bölge o kadar tehlikeli ki. Bize yakın en tehlikeli yer.

Japonya'daki Şili'deki büyük depremlerin olabileceği mekanizma burada var. Buranın kapasitesi 6.5 değil çok çok üstünde. 6.5 da artık yapı stoğunda zarar verecek boyutta. İnsanlar sokaklarda. Kırsal kesime geçildiğinde bazı hasarlar olabilir. Artçı depremlere dikkat etmek gerekiyor. Bu tür depremlerden sonra en az bir saat dışarda olmakta fayda var.

DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ

Datça'nın açıklarında Yunanistan karasularında bir süredir deprem oluyor. Daha büyük deprem beklentisi içinde değiliz. Fakat Girit ve Rodos'un güneyine doğru olan Akdeniz'e doğru olan kesimlerindeki depremler bizi etkiler. Girit'te verdiği hasar kadar bize zarar vermeyebilir ama bizim deprem ve tsunami açısından en tehlikeli yerimiz Muğla ile Antalya Körfezi arasındaki kısım."

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#Deprem#Yunanistan#Girit