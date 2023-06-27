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Son dakika... Ve Rusya Wagner kararını verdi: Suçlamalar düşürüldü

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#Wagner#Rusya#Dünya
Son dakika... Ve Rusya Wagner kararını verdi: Suçlamalar düşürüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 11:18

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Rusya, Wagner aleyhindeki suçlamaları düşürme kararı aldı. Rusya Savunma Bakanlığı ise paralı asker grubunun silahlarını orduya teslim edeceğini açıkladı.

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Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü.

Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.

Rusya'daki kriz az hasar ile atlatılırken Wagner'in akıbeti ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

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AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Rusya, Wagner aleyhindeki suçlamaları düşürme kararı aldı.

Kısa sürede Dünya gündemine birinci sıradan giriş yapan bu haber FSB dakikalar içerisinde FSB tarafından da doğrulandı.

FSB yaptığı açıklamada, ülkenin askeri liderliğini devirmek için silahlı bir isyan düzenlemekle suçlanan Wagner savaşçılarına karşı açılan davayı düşürdüğünü duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı ise paralı asker grubunun silahlarını orduya teslim edeceğini açıkladı.

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Savunma bakanlığı internet üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi;

'Ağır askeri teçhizatın özel askeri şirket Wagner'den Rus silahlı kuvvetlerine ait birliklere devri için hazırlıklar sürüyor.'

PUTİN İKİ SEÇENEK SUNMUŞTU

Rus paralı asker grubu Wagner’in başlattığı silahlı isyanın bastırılmasının ardından ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler' ifadelerini kullandı.

 

 

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#Wagner#Rusya#Dünya

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