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Dünya 'Yevgeny Prigozhin nerede' sorusuna yanıt arıyor... Özel jet sabah 07:40'ta indi

Güncelleme Tarihi:

#Yevgeny Prigozhin#Wagner#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 10:57

Wagner krizi Belarus'un araya girmesi ile çözülürken dünya 'Yevgeny Prigozhin nerede' sorusuna yanıt arıyor. İsyandan beri görünmeyen dün ise sadece bir ses kaydı yayınlayan Wagner liderini taşıdığı belirtilen uçağın lokasyonu belli oldu.

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Rusya geçtiğimiz günlerde tarihinin en uzun 24 saatini yaşadı.

Geçen yıl Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Moskova güne Wagner isyanı ile uyandı.

Yevgeny Prigozhin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ise Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilkin yaşanmasına neden oldu.

Başkentte kırımızı alarm verildi, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkentin girişine tıplı 1941'de NAZİ saldırısına uğrandığı dönemdeki gibi savunma siperleri kazıldığını görüldü.

Dünya Yevgeny Prigozhin nerede sorusuna yanıt arıyor... Özel jet sabah 07:40ta indi

Ancak korkulan olmadı. Kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü.

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Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.

Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu.

Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklanmıştı. Ancak Wagner liderinin isyandan beri görünmemesi 'Yevgeny Prigozhin nerede' sorusunun sorulmasına yol açtı.

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Uçuş takip sitesi Flight Radar'dan elde edilen veriler sonrası Prigojin'in Belarus'a ulaştığı öne sürüldü.

Flight Radar verileri jetin Belarus'un başkenti Minsk'e vardığını gösteriyor.

Söz konusu verilere göre, RA-02795 numaralı Embraer Legacy 600 iş jeti yerel saatle 7.40'ta Minsk'e ulaştı.

PUTİN'DEN WAGNER ASKERLERİNE İKİ SEÇENEK

Rus paralı asker grubu Wagner’in başlattığı silahlı isyanın bastırılmasının ardından ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler' ifadelerini kullandı.

Dünya Yevgeny Prigozhin nerede sorusuna yanıt arıyor... Özel jet sabah 07:40ta indi

FSB SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Rus Kommersant gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Wagner grubunun lideri Yevgeny Prigozhin, silahlı isyan düzenleme şüphesiyle Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından soruşturma altında bulunuyor.

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Prigozhin'in savaşçıları tarafından Rus askeri liderliğine karşı bir 'adalet yürüyüşü' başlatmasından sonra 23 Haziran'da bir dava açılmıştı.

Kamplara dönmeleri ve Prigozhin'in Beyaz Rusya'ya gitmesi karşılığında suçlamaların düşürülmesi bekleniyordu.

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#Yevgeny Prigozhin#Wagner#Dünya

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