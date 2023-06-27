×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Putin'den Wagner açıklaması: İç savaşı fiilen durdurduk

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Putin#Ukrayna
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 13:56

Wagner krizi sonrası yeni açıklamalara imza atan Rusya Devlet Başkanı Putin, 'İç savaşı fiilen durdurduk. Hiçbir askerimizi Ukrayna'dan çekmedik' dedi.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner isyanına dair yeni açıklamalarda bulundu.

'Ordu ve halk isyancıların yanında değildi' diyen Rus lider iç savaşı durdurduklarının altını çizdi.

Putin'in konuşmasından şu ifadelere yer verdi;

İç savaşı durdurdunuz. Çok zor bir durumda tam da o şekil hareket ettiniz. Yemininizin, ülkenizin arkasında durdunuz. Silahlı kuvvetler, kahramanca mücadele verdi. Hiçbir birliği askeri bölgeden çekmek zorunda kalmadık. Ve bu ayaklanmada askeri pilotlar hayatını kaybetti. Ordunun ve halkın onların yanında olmadığını gördüler. Can kaybının önüne geçtiler. Kolluk kuvvetlerine buradan çok teşekkür ediyorum, Rus halkına sadakatiniz için.'

Gözden KaçmasınÖzel jet sabah 07:40ta indi Kremlinden flaş açıklamaÖzel jet sabah 07:40'ta indi! Kremlin'den flaş açıklamaHaberi görüntüle

Putin, askerlere hitaben yaptığı konuşmada ayaklanma sırasında ülkeyi savunmak için hayatını feda eden olan Rus askerleri için de bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı, Moskova'nın Rusya'daki isyanı yatıştırmaya yardımcı olmak için 'Ukrayna'daki özel askeri operasyondan' askerlerini çekmeye zorlanmadığını da sözlerine ekledi.

WAGNER KRİZİNDE KİM KAZANDI KİM KAYBETTİ?

St Petersburg Avrupa Üniversitesi'nde siyaset bilimci Profesör Vladimir Gelman'a göre herkes kaybetti. 'Putin bir süredir kontrolün kendisinde olmadığını gösterdi... Prigojin elini fazla zorladı ve tekrar yerine oturtuldu.' diyen Gelman ayrıca Rus ordu komutanları Şoygu ve Gerasimov'un hesaplaşma boyunca görünmez olduklarını belirtiyor ve bu durumun 'astları nezdinde bile kendilerini tamamen gözden düşürdüğünü' söylüyor.

Gözden KaçmasınVe Rusya Wagner kararını verdi: Suçlamalar düşürüldüVe Rusya Wagner kararını verdi: Suçlamalar düşürüldüHaberi görüntüle

Siyasi analist Nikolai Petrov, Putin'in geçen hafta sonundan sonra toplumun gözünde daha zayıf göründüğünü belirtiyor.

Princeton'dan araştırmacı Yevgeni Roshchin, Prigojin'in isyanının Rus elitleri arasında ordunun önemli bir aktör olduğu ancak bağımsız olmadığını ve ciddi bir bölünmeyi gösterdiğini söylüyor.

İngiliz güvenlik uzmanı Edward Lucas, Putin'in zayıflamasının bir 'sıkıntılar dönemine' yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Putin#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik
BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım?

#İş Görüşmesi
950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl Amberın inanılmaz hikâyesi...

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl? Amber'ın inanılmaz hikâyesi...

#Amber Escudero-Kontostathis