Son dakika.. Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı bugün resmen durdu! Avrupa'da kriz kapıda, gözler Türkiye'ye çevrildi

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24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Ukrayna savaşı, Avrupa'yı tarihinin en büyük enerji krizlerinden biri ile karşı karşıya bıraktı. Gaz kıtlığı karşısında sıkı önlemler alan AB ülkeleri, Eyfel Kulesi gibi Avrupa'nın simge yapılarının ışıklarını söndürdü, politikacılar gömlek ve ceketlerini bir kenara atıp kışlık kazaklarla kameralar önüne çıktı.



Soğuk ve karanlık geçen kış ayları sonrası enerji krizi iyileşme belirtileri gösterse de bu yıl aynı kabus yeniden Avrupa'nın kapısını çalacak gibi görünüyor.



Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz ile Rus enerji devi Gazprom arasındaki beş yıllık anlaşmanın sona ermesinin ardından, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı bugün resmen durdu.

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Ukrayna, 1 Ocak'tan itibaren Rus gazının kendi topraklarından geçmesine izin vermeyeceğini defalarca kez dile getirmişti, Gazprom ise bu sabah Telegram hesabından yaptığı açıklamada gaz akışının Moskova saatiyle sabah 8'de durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Gazprom, Ukrayna üzerinden doğal gaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğal gazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyor." ifadelerine yer verildi.



Sovyet döneminde Sibirya gazını Avrupa pazarlarına taşımak üzere inşa edilen ve Ukrayna üzerinden geçen boru hattı, Rusya'nın Avrupa'ya giden son büyük gaz koridoruydu.

Avrupa, yaklaşık 3 yıl önce başlayan Ukrayna savaşı sonrası Rus gazı tüketimini keskin bir şekilde azaltsa da, Avusturya, Macaristan, Slovakya ve bazı Balkan ülkeleri hala Ukrayna üzerinden gelen Rus gazına bağımlı durumda.



60 yıldır devam eden gaz akışının durdurulması da bu ülkeler için 'kırmızı alarm' anlamına geliyor. Şu anda en savunmasız ülke ise Moldova. Ülke Ukrayna üzerinden ulaştığı Rus gazının kesilmesi riski ile karşı karşıya kalınca Aralık ayında 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.



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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın 1 Ocak sonrası gaz akışını durdurması halinde Kiev'e yönelik karşılıklı önlemler alma ihtimalini değerlendireceğini açıklamıştı. Benzer tehditler Macaristan da geldi ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bu konuda geri adım atmadı.

Zelenski'nin kapatma kararını dün gece açıklaması bekleniyordu ancak yılbaşı gecesi yaptığı konuşmada bu konuya değinmedi. Ancak Ukraynalı lider daha önce yaptığı açıklamalarda 'Rusya'nın kanımız üzerinden ek milyarlar kazanmasına izin vermeyeceğiz' demiş ve AB'ye bu duruma hazırlanması için bir yıl süre tanıdıklarını açıklamıştı.



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İngiliz yayın kuruluşu BBC, gaz akışının durdurulmasının 'AB'de ucuz Rus gazı döneminin sonu' anlamına geldiğini yazdı ve Ukrayna'nın Rus gazını kesmesi sonrası Avrupa için tek güzergah haline gelen Türkiye'yi işaret etti:

"Rusya, Karadeniz üzerinden geçen TürkAkım boru hattı aracılığıyla gaz göndermeye devam edebilir."

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken, Ocak 2020’de faaliyete geçen TürkAkım boru hattı, enerji denkleminde yüksek kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan TürkAkım, bugüne kadar Türkiye’ye 40, Avrupa’ya ise 53 milyar metreküpten fazla doğal gaz arzı sağladı.

