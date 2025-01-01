Son dakika...İsrail medyasından ateşkes iddiası: Hamas süre istedi! Netanyahu: Saldırılar sürecek

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Kanal 12'nin haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rehinelerle ilgili basına kapalı toplantıda Hamas'la varılacak bir ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'deki çatışmaların yeniden başlayacağını söyledi. Netanyahu açıklamasında “Eğer bir anlaşma olursa -ki umarım olur- İsrail daha sonra savaşa geri dönecektir. Bunu gizlemek için hiçbir neden yok, çünkü bu savaşın hedeflerini tamamlamak için” ifadelerini kullandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e Aralık 2024'te 27 saldırı düzenlediğini duyurdu.Husilere bağlı "26sep.net" sitesinde yer alan haberde, Gazze'ye yönelik soykırıma ve ABD'nin Yemen saldırılarına tepki olarak İsrail'e düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi verildi.
İsrail'in derinliklerine aralık ayında 27 "askeri operasyon" düzenlendiği ifade edilen haberde, "Filistin-2" hipersonik ile "Zülfikar" balistik füzeleri ve çok sayıda dron ile İsrail ordusuna ait hassas ve önemli askeri noktaların hedef alındığı kaydedildi.
Filistin'de "Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi"nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail yönetimi 2024 yılı içerisinde belgelenmiş 198 şehidin cenazelerini alıkoyuyor." denildi.Açıklamada, bu sayının, Girişimin belgelediği, "Sayı Mezarlığı" olarak bilinen gizli bir mezarlıkta ve morglarda tutulan 641 kişinin cenazesinin yaklaşık üçte birini oluşturduğu belirtildi.İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Sayı Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu gizli mezarlara defnediyor.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerine ilişkin gelişmelere yer verildi.Adı açıklanmayan yabancı kaynaklara dayandırılan haberde Hamas'ın olası bir mutabakatta serbest bırakılması gündemde olan İsrailli sağ esirlerin listesini saldırı altında hazırlayamayacağını ilettiği belirtildi.Hamas'ın sağ esirlerin listesini hazırlayabilmek için Gazze'de 1 hafta geçici ateşkes talep ettiği ifade edildi.Yürürlüğe girmesi halinde söz konusu ateşkes boyunca Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri bölgede kalmaya devam edecek.
Hamas, bu süre boyunca sağ İsrailli esirlerin listesini hazırlayıp arabuluculara iletecek.KAN'ın haberinde İsrail'in Hamas'ın bu teklifine ne yanıt vereceğine ise yer verilmedi.Tel Aviv yönetimi, esir takası müzakereleri için Hamas'ın elindeki İsrailli sağ esirlerin listesinin iletilmesini talep ediyor.Hamas'ın elinde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor. Bu esirlerin en az üçte birinin ölü olduğu düşünülüyor.
Şam'ın Bab Tuma'da akşam saatlerinden itibaren meydanlara gelen çok sayıda Suriyeli, üç yıldızlı özgür Suriye bayraklarını dalgalandırdı. Suriyeliler, farklı müzik aletleri çalarak devrim şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.
Suriye'deki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı görevlileri, bu bölgeye çıkan yollarda bariyer kurarak yolu trafiğe kapattı.Saatler gece yarısına geldiğinde meydanda havai fişek atılması Suriyelilerin sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Meydanda toplananlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.