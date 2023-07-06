Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geliyor

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Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ile dikkat çeken Türkiye yarın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi ağırlayacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi.



KRİTİK NATO ZİRVESİ ÖNCESİ BİR ARAYA GELİYORLAR

Erdoğan ve Zelenski'nin yapacağı görüşmenin11-12 Temmuz'daki Vilnius NATO zirvesinden önce gerçekleşmesi dikkat çekerken iki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerin yanı sıra, savaştaki son gelişmeler ve Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı ele alması bekleniyor.



DÜNYADA DA DİKKAT ÇEKTİ

Zelenski'nin ziyaret kararı dünya basınında da geniş yer buldu. Bloomberg bu gelişmeyi 'Ukrayna ve Türkiye Liderleri Tahıl Anlaşmasının Sona Ermesinden Önce Buluşacak' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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Erdoğan'ın lider diplomasisi yürüterek uzamasına katkı sağladığı Tahıl Girişimi'nin süresi 17 Temmuz'da dolacak.