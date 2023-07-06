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Budanov dünyaya ilan etti... 'Gizli Kremlin dosyaları' deşifre oldu

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#Rusya#Ukrayna#Dünya
Budanov dünyaya ilan etti... Gizli Kremlin dosyaları deşifre oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 13:58

Yevgeny Prigojin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ile başlayan kriz Belarus'un arabuluculuğu ile çözüldü. Ukrayna'dan gelen haber ise dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Ukrayna istihbarat Servisi Başkanı Kirillo Budanov 'gizli Kremlin dosyaları'nı deşifre etti.

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Rusya Devlet Başkanı Putin siyasi hayatının en uzun 24 saatini geride bıraktı.

Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin önce askeri liderliğe sonra da Putin'e isyan bayrağı açtı.

Stratejik öneme sahip Rostov'u tek kurşun atmadan alan Wagner hedefini ülkenin siyasi kalbi Moskova'ya çevirdi.

Wagner'in Moskova'ya yürüyüşü devam ederken ülke 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilke de sahne oldu.

Budanov dünyaya ilan etti... Gizli Kremlin dosyaları deşifre oldu

Moskova'nın çevresine savunma pozisyonları kazıldığı ve kentin olası bir saldırıya karşı hazırlandığı görüldü.

Dünyanın dakika dakika takip ettiği kriz Belarus'un araya girmesi ile çözüldü.

Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente sadece 200 kilometre kala durdu.

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Ancak Rusya'da tabiri caizse sular hala tam anlamıyla durulmuş değil. Ukrayna'dan gelen haber de bunu destekler nitelikte.

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Urayna istihbarat Servisi Başkanı Kirillo Budanov, Rusya İçişleri Bakanlığı (MVD) tarafından yürütülen bir araştırmaya eriştiklerini duyurdu.

İstihbarat şefine göre, MVD, Prigojin'in geçen ay Wagner grubu 'Adalet Yürüyüşü' başlattığında büyük bir halk desteği topladığını tespit etti.

Times'a konuşan Budanov, 24-25 Haziran tarihleri ​​arasında birimin Rusya'nın 46 bölgesinin 17'sinde Prigojin'e çoğunluk desteği bulduğunu söyledi.

Budanov, bulguların küçük bir iç kıvılcımın Rus hükümetini ateşe verebileceğini gösterdiği öne sürdü.

Budanov dünyaya ilan etti... Gizli Kremlin dosyaları deşifre oldu

İngiliz Express gazetesi bu gelişmeyi 'Gizli Kremlin dosyaları ortaya çıktı' başlığı ile okurlarına servis etti.

Budanov açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Durum, servisimizin tam olarak neden bahsettiğini gösteriyor: Rusya Federasyonu iç savaşın eşiğinde. Küçük bir olayın olması iç çatışmaya neden olabilir.'

Öte yandan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in halen Rusya'da olduğunu söyledi.

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Yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lukaşenko, "Prigozhin halen St. Petersburg'da. Belarus topraklarında değil" dedi ancak ayrıntı vermedi.

Lukaşenko, Wagner'in bazı savaşçılarının ülkesinde konuşlanması teklifinin hala geçerli olduğunu söyledi.

Belarus lideri, bunun ülkesi için bir risk olarak görmediğini, Wagner'in bir gün ülkesinde de isyan başlatacağını düşünmediğini belirtti.

Wagner savaşçılarının Belarus'ta konuşlanması önerisi, bu ülkenin NATO üyesi komşuları Polonya, Litvanya ve Letonya'yı endişelendirmişti.

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#Rusya#Ukrayna#Dünya

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