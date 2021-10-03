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Son dakika: Uğur Şahin'den flaş aşı açıklaması!

#Uğur Şahin#Koronavirüs#Aşı
Son dakika: Uğur Şahinden flaş aşı açıklaması

Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortaklarından ve CEO'su olan Uğur Şahin aşı ile ilgili yeni bir açıklamaya imza attı.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Son dönemde varyantları ile gündemden düşmeyen virüs pek çok ülkenin takviye doz kararı almasına neden oldu.

Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su olan Uğur Şahin, aşılar ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

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Financial Times'ta yer alan habere göre, Şahin, virüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini ve bu durumun aşıların sunduğu bağışıklığı azaltabileceğini öne sürdü.

Şahin bu durumun yeni aşıların geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarabileceğini savundu. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Önümüzdeki yılın ikinci yarısına doğru, koronavirüs aşısının formülünün değişmesi gerekecek gibi görünüyor. Bu yıl yeni bir aşı geliştirmeye gerek yoktu. Ancak gelecek yılın ortalarına doğru çok daha farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz.'

'Koronavirüs kalacak ve daha da adapte olacak' diyen Şahin, Kovid-19'un evriminin devam ettiğini ve evrim sürecinin henüz başında olduğumuzun altını çizdi.

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Aşının daha hızlı üretilmesi adına yapılan 'patenti paylaşın' çağrısı hakkında da konuşan Şahin, bu durumun kalite kontrolünü riske atacağını öne sürdü.

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BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüsün şimdiden yönetilebilir olmaya başladığına dikkat çekerek, 'Virüs bize birkaç yıl daha eşlik edecek. Korku içinde yaşayamayız' demişti.

Türeci, aynı açıklamasında güçlendirici aşıların '12 veya 18 ayda bir' verilebileceğini öngördüğünün altını çizmişti.

 

 

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#Uğur Şahin#Koronavirüs#Aşı