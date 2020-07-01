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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 01.07.2020 - 12:45,Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi'nden zehir zemberek sözler

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Son dakika... Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi'nden zehir zemberek sözler
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Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'dan Fransız senatörlerin karşısında sert açıklamalar geldi.

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Trükiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransız senatörleriyle yaptığı bir toplantıda Fransa'nın Libya konusundaki yanlı ve yanlış tutumunu eleştiren sert sözler sarf etti.

Büyükelçi Musa, konuşmasında "Fransa'nın Libya politikasındaki yanlı ve ikiyüzlü tutumu, Birleşik Arap emirlikleri ve Mısır'ın Birleşmiş Milletler ambargosunu delmesine göz yummasına sebep oluyor" dedi.

Ambargoyu umursamayan bu ülkelerin Hafter'e yardım sağlayan uçakları her gün kaldırarak ambargoyu deldiğini ancak bunun başta Fransa olmak üzere batılı güçler tarafından sorgulanmadığını söyleyen büyükelçi Fransız senatörlerden bu konuda cevap istediklerini belirtti. 

Musa konuşmasında Fransa'nın süreci yönetirken yanlı tercihler yaptığını ve bunun da Hafter'in elini kuvettlendirdiğini söyledi. 

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