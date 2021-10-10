Son dakika... Tataristan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçü taşıyan L-410 model uçak düştü.

Gelen ilk bilgilere rağmen kazada 15 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre, kazada 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ölü sayısını ilk olarak 16 olarak duyurmuştu. Yapılan son açıklama ile bu sayı 15 olarak revize edildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, uçakta 2 mürettebat ve 21 paraşütçü bulunuyordu.

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Siyamend Kaçmaz, uçağın çift motorlu, eski bir model olduğunu belirtti.

Kaçmaz, görgü tanıklarının uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğü bilgisini paylaştıklarını aktardı.

Tataristan’ın Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde havalanan uçağın bir havacılık kulübüne ait olduğu belirtildi.