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Son dakika: Tasarı onaylandı! AB’den dijital Schengen vizesine yeşil ışık

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#AB#Schengen Vizesi#Konsolosluk
Son dakika: Tasarı onaylandı AB’den dijital Schengen vizesine yeşil ışık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 20:11

İspanya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı bünyesinde yapılan toplantıda Schengen vizesi için dijitalleşmeyi öngören tasarıya onay verildi. Teknik çalışmaların tamamlanması sonrası kararın AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanması ve 20 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tasarıya göre Schengen vize başvuruları internetten yapılacak, vizeler dijital olarak verilecek.

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AB Konseyi’nde toplantılara başkanlık eden İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska Gomez yaptığı açıklamada, yeni alınan karar sayesinde hem AB vatandaşları hem de Schengen bölgesine gelmek isteyen turistler için büyük bir kolaylık sağlanacağını belirtti.

KONSOLOSLUĞA SADECE İLK BAŞVURUDA GİDİLECEK

Gomez, “Bir AB vize platformu kurulacak. Birkaç istisna dışında Schengen vize işlemleri bu platformdan yürütülecek. Bu platformda ilgililerin bilgileri, dokümanları bulunacak ve vize harç ödemeleri yapılabilecek. Bir kişi konsolosluğa sadece ilk kez ve sistemde kayıtlı değilse gidecek, sonrasında başvurularını dijital platformdan yapabilecek. Mevcut vize etiketlerinin yerini ise dijital barkod sistemi alacak” ifadelerini kullandı.

TEKNİK ÇALIŞMALAR BİTİNCE KARAR YAYINLANACAK

AB Konseyi'nde alınan karara rağmen uygulama hemen yürürlüğe girmeyecek. Teknik çalışmaların tamamlanması sonrası kararın AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanması ve 20 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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#AB#Schengen Vizesi#Konsolosluk

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