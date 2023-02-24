Stoltenberg duyurdu: Erdoğan ile mutabakata vardık

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Bağımsızlık Günü vesilesiyle ziyaret ettiği Estonya'da ülkenin Başbakanı Kaja Kallas'ın da katılımıyla üçlü basın toplantısı düzenledi.



İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası durma noktasına gelen NATO üyeliği müzakereleri hakkında konuşan Stoltenberg, NATO üyeliği konusundaki üçlü Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesinin Mart ayında yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mutabakata vardıklarını açıkladı.



İki ülkenin üyelik sürecinde ilerleme gördüklerini kaydeden Stoltenberg, 30 NATO müttefikinden 28'inin katılım protokollerini onayladığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta Ankara'da bir görüşme yaptığını hatırlatan Stoltenberg, "Müzakerelerin tekrar başlaması ve Mart ortasında NATO karargahında Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında Haziran ayında imzalanan anlaşmanın uygulanması ve katılım sürecinin tamamlanması için üçlü bir toplantı gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.



Hedeflerinin hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in bir an önce birliğe katılması olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunun söz konusu ülkelerin ve Avrupa'nın güvenliği kadar, NATO'yu da güçlendireceğini sözlerine ekledi.

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İSVEÇ DE MART AYINI İŞARET ETMİŞTİ

İsveç Başbakanı Kristersson mart ayı içinde Türkiye ile Üyelik sürecine ilişkin görüşmelerin yeniden başlayacağını açıklarken, Billström ise temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesinde üyelik hedefini gerçekleştirmiş olmayı umduklarını söyledi.

Ülkesindeki SVT kanalına konuşan Kristersson, Türkiye ile yapılan temaslar sonucu, görüşmelerin tekrar başlatılması için mart ayı ortalarında bir tarih belirlendiğini ve Ankara’dan teyit beklediklerini açıkladı.

Amerikan CNBC kanalına konuşan Bakan Billström ise Türkiye ile imzalanan mutabakatı kast ederek, “Taahhüt ettiğimiz her şeyi yerine getirmek için sıkı çalıştık. Artık, Türk parlamentosunun onay sürecini başlatması aşamasındayız” ifadelerini kullandı. Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını beklerken Türkiye İsveç’in mutabakatın tüm şartlarını henüz yerine getirmediğini belirtiyor.



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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yıl dönümü sebebiyle NATO’dan bugün yapılan açıklamada “Avrupa-Atlantik bölgesinin tamamında barış, güvenlik ve istikrar için çaba göstermeye devam edeceğiz. NATO bir savunma ittifakıdır” ifadeleri yer aldı.

NATO açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“On yıllardır Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik en büyük tehdit olan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız saldırı savaşının birinci yılında, Müttefikler olarak uluslarının, topraklarının ve ortak değerlerimizin kahramanca savunulmasında Ukrayna hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı yeniden teyit ediyoruz.”

“Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz. Ukrayna'nın doğal olan kendini savunma ve kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tamamen destekliyoruz.”

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‘TÜM ASKERİ GÜÇLERİNİ UKRAYNA’DAN ÇEKMELİDİR’

“Rusya'nın savaş suçları ve diğer zulümleri için cezadan muaf olamaz. Tüm sorumlular, özellikle Ukrayna'nın sivil nüfusuna yönelik, çocukların sınır dışı edilmesi ve çatışma bağlantılı cinsel şiddet dahil olmak üzere, insan hakları ve uluslararası insani hukuk suiistimallerinden ve ihlallerinden sorumlu tutulmalıdır. Rusya, 23 Şubat 2023'te kabul edilen BM Genel Kurulu Kararı ve BM Genel Kurulu'nun diğer ilgili Kararları doğrultusunda bu savaşı derhal durdurmalı ve tüm askeri güçlerini Ukrayna'dan çekmelidir.”

“Rusya'nın enerji şantajı, küresel gıda arzı üzerindeki etkisi, habis melez faaliyetleri, dünya çapındaki kasıtlı yanlış bilgilendirme kampanyası ve sorumsuz nükleer söylemi, Rusya'nın uluslararası normları ve dünyadaki milyarlarca insanın refahını hiçe saydığını açıkça gösteriyor.”

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“Avrupa-Atlantik bölgesinin tamamında barış, güvenlik ve istikrar için çaba göstermeye devam edeceğiz. NATO bir savunma ittifakıdır.”

5’İNCİ MADDEYE BAĞLILIK

“5. Madde de dahil olmak üzere Washington Antlaşması'na bağlılığımız sarsılmazdır. NATO her zamankinden daha güçlü ve daha birleşmiş durumda. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olma seçimini memnuniyetle karşıladık ve NATO'nun Açık Kapı politikasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ettik.”