Son dakika... Rusya'nın İvanovo bölgesinde askeri kargo uçağı düştü

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Rusya'nın Ivanovo bölgesinde bir Il-76 kargo uçağı düştü.
Söz konusu uçağın içindeki 15 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle düştüğü açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, kazanın İvanovo bölgesinde meydana geldiğini açıkladı.
Rus çevrimiçi haber servisleri hayatta kalanın olmadığını söyledi.
Uçağın düştüğü anlar çevredeki görgü tanıkları tarafından saniye saniye kayıt altına aldındı.
Görüntülerde uçağın düşmeden önce bir motorunun alev aldığı görüldü.
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