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Son dakika | Putin 'Başka çaremiz yoktu' dedi ve mesajını verdi: 'Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz'

#Putin#RUSYA#Ukrayna

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya askeri müdahale sonrası Rusya'daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Putin toplantıda yaptığı açıklamada, "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" dedi.

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Putin, Rusya'daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. İşte Putin'in açıklamalarından satır başları:

Biz bir santim bile ileriye gitmedik. Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar. Ülkemizin varlığına yönelik bir risk konusuydu. Bizi bu adımları atmaya zorladılar. Bize ekonomik yaptırımları uyguladılar. Yaptırımlara hazırlıklıydık. 

Burada söylenen bir şeye tepki vermek istiyorum. "Rusya dünyanın ekonomik bir parçası olacak' dendi. Şu anda parçası olduğumuz bir sistemi yok etmeyeceğiz. Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz, Çünkü biz de sistemin bir parçasıyız. Uluslararası ortaklarımız bunu takdir etmeli ve bizi sistemin dışına atmamalı.

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"DEĞİŞİM YAPMALIYIZ"

Size çağrı yapıyorum. Lütfen neler olduğunu anlayın ve birlik içinde hareket edin. Biz de ekonomimize, sanayimize, istihdamımıza sahip çıkacağız. Buradaki görevin zor olduğunu da biliyoruz. Size daha iyi şartlar sağlayacağız. Size burada girişimcilik imkanları tanıyacağız.

Tabii burada bazı kısıtlamalar olacaktır. Net bir şekilde buradaki jeopolitik riskleri görebilmemiz mümkün değil. Burada istikrar talep ediyorsunuz. İrtibat halinde olmalıyız, her türlü değişime tepki vermek zorundayız. Değişim yapmalıyız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Her türlü iletişim halinde çalışacağımızı ve bundan çok etkilenmeyeceğimizi düşünüyorum.

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