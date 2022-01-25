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Son dakika: Rusya'dan gözdağı gibi adım: Kırım'da tatbikat başlattı

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Son dakika: Rusyadan gözdağı gibi adım: Kırımda tatbikat başlattı

Ukrayna sınırında yüz binin üzerinde asker konuşlandıran Rusya'dan gözdağı gibi bir hamle daha geldi. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Rusya, Kırım ve güney Rusya'da yeni askeri tatbikatlara başladı.

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Ukrayna - Rusya arasındaki tansiyon bir türlü düşürülemiyor. Başta ABD pek çok ülke Ukrayna'ya desteğini açıklasa da Rusya geri adım atmaya yanaşmıyor.

Sınır bölgelerine askeri yığınak yapmaya devam eden Rusya'dan gözdağı gibi bir hamle geldi.

Rus ordusu, Ukrayna yakınlarındaki güney Rusya'da ve Moskova'nın ilhak ettiği Kırım'da askeri tatbikatlara başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada söz konusu tatbikatlarda 6 bin askerin ve en az 60 savaş uçağının yer aldığı bilgisine yer verildi.

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KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

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Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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#Rusya#Ukrayna#Dünya

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