Pentagon 8500 askeri Ukrayna için teyakkuza geçirdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dakika dakika son gelişmeler İstanbul kara teslim... Önlemler yetersiz acil yardım lazımDakika dakika son gelişmeler! İstanbul kara teslim... 'Önlemler yetersiz acil yardım lazım'#İstanbul
Fatma Girikin vasiyeti yerine getirilecekFatma Girik'in vasiyeti yerine getirilecek! #Fatma Girik
Acun Ilıcalının sahibi olduğu Hull City, Galatasaraylı yıldız Ryan Babeli istiyorAcun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaraylı yıldız Ryan Babel'i istiyor#Transfer
Vali Yerlikayadan mahsur kalan vatandaşlara çağrı: Araçlarınızı bırakabilirsinizVali Yerlikaya'dan mahsur kalan vatandaşlara çağrı: Araçlarınızı bırakabilirsiniz#Kar Yağışı
İstanbulda kar esareti Toplu ulaşım kilitlendiİstanbul'da kar esareti! Toplu ulaşım kilitlendi#Kar Yağışı
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Bakan Kocadan Omicron vurgusu: Salgının son bulmasının...Bakan Koca'dan Omicron vurgusu: Salgının son bulmasının...#Koronavirüs
İran doğalgaz kesintisi... Bakan Dönmez: Sorun geçiciİran doğalgaz kesintisi... Bakan Dönmez: Sorun geçici#Fatih Dönmez
Bakan Varanktan Kılıçdaroğluna doğalgaz kısıtlaması tepkisiBakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na doğalgaz kısıtlaması tepkisi#Mustafa Varank
Ve korkulan oldu Ülke sınırları kapatıldı... Hükümet feshedildiVe korkulan oldu! Ülke sınırları kapatıldı... Hükümet feshedildi#Burkina Faso
Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPli Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sedef Kabaş’ın tepki çeken sözleri Çelik: Hakaret ve nefret siyasetine asla geçit vermeyeceğizSedef Kabaş’ın tepki çeken sözleri! Çelik: Hakaret ve nefret siyasetine asla geçit vermeyeceğiz#AK Parti
Galatasarayı bekleyen büyük tehlike Küme düşme hattına yaklaşmışken...Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Küme düşme hattına yaklaşmışken...#Galatasaray
Resmen Omicronu ele veriyor... Bu belirtiye dikkatResmen Omicron'u ele veriyor... Bu belirtiye dikkat!#Omicron
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
HABERLERDünya Haberleri

Pentagon 8500 askeri Ukrayna için teyakkuza geçirdi

#Pentagon#Asker#NATO
Pentagon 8500 askeri Ukrayna için teyakkuza geçirdi

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim artarken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) NATO güçlerini desteklemek üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi.

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD ve AB Rusya üzerinde baskı kurmayı sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde gerekmesi halinde Ukrayna’ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı. Kirby, söz konusu birliklerin konuşlandırılması konusunda nihai bir kararın verilmediğini ifade ederek, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ABD Başkanı Joe Biden’ın emriyle söz konus askerleri yüksek alarm durumuna geçirdiğini açıkladı.

Söz konusu emrin, NATO'nun Rusya’nın saldırganlığı karşısında Ukrayna’ya asker konuşlandırmaya karar vermesi durumunda ABD’nin de buna hazır olmasını sağlamakla ilgili olduğunu ifade eden Kirby, “Bu, NATO müttefiklerimize güvence vermektir" dedi.

"RUSLARIN GERİLİMİ DÜŞÜRME NİYETİ OLMADIĞI ÇOK AÇIK"

Kirby, ABD'nin söz konusu konuşlandırmaya hazır olmamasının "sorumsuzca olacağını" belirtti. Pentagon'un bunu neden şimdi yaptığı sorulduğunda ise Kirby, "Rusların gerilimi düşürme niyeti olmadığı çok açık" dedi.

ABD, KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİNDEKİ ÇALIŞANLARINA TAHLİYE EMRİ VERMİŞTİ

ABD, Rusya'nın devam eden tehdidini gerekçe göstererek, Kiev Büyükelçiliğindeki çalışanlarına ülkeden ayrılmalarını emretmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD hükümet çalışanlarının da ülkeden gönüllü olarak ayrılmasına izin vermiş ve ABD vatandaşlarının ülkeden derhal ayrılmaları gerektiğini belirtmişti.

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kremlin’den NATO'nun doğudaki birliklerini artırma kararına tepki
daha fazla video içinKremlin’den NATO'nun doğudaki birliklerini artırma kararına tepki
Haberle ilgili daha fazlası:
#Pentagon#Asker#NATO

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın