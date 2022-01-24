Pentagon 8500 askeri Ukrayna için teyakkuza geçirdi

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Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD ve AB Rusya üzerinde baskı kurmayı sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde gerekmesi halinde Ukrayna’ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı. Kirby, söz konusu birliklerin konuşlandırılması konusunda nihai bir kararın verilmediğini ifade ederek, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ABD Başkanı Joe Biden’ın emriyle söz konus askerleri yüksek alarm durumuna geçirdiğini açıkladı.



Söz konusu emrin, NATO'nun Rusya’nın saldırganlığı karşısında Ukrayna’ya asker konuşlandırmaya karar vermesi durumunda ABD’nin de buna hazır olmasını sağlamakla ilgili olduğunu ifade eden Kirby, “Bu, NATO müttefiklerimize güvence vermektir" dedi.



"RUSLARIN GERİLİMİ DÜŞÜRME NİYETİ OLMADIĞI ÇOK AÇIK"



Kirby, ABD'nin söz konusu konuşlandırmaya hazır olmamasının "sorumsuzca olacağını" belirtti. Pentagon'un bunu neden şimdi yaptığı sorulduğunda ise Kirby, "Rusların gerilimi düşürme niyeti olmadığı çok açık" dedi.



ABD, KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİNDEKİ ÇALIŞANLARINA TAHLİYE EMRİ VERMİŞTİ



ABD, Rusya'nın devam eden tehdidini gerekçe göstererek, Kiev Büyükelçiliğindeki çalışanlarına ülkeden ayrılmalarını emretmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD hükümet çalışanlarının da ülkeden gönüllü olarak ayrılmasına izin vermiş ve ABD vatandaşlarının ülkeden derhal ayrılmaları gerektiğini belirtmişti.

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