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Son dakika... Rusya'dan ABD'ye flaş çağrı: Aptallıktan kaçınmaya davet ediyoruz

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Son dakika... Rusyadan ABDye flaş çağrı: Aptallıktan kaçınmaya davet ediyoruz

Moskova, ABD THAAD sistemlerinin Ukrayna'ya potansiyel teslimatı konusunda açıklama yaptı. Bu hamlenin gerçekleşmemesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada 'aptallıktan kaçınılmalı' denildi.

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Dünyanın gözü haftalardır Rusya - Ukrayna sınırında.

Krize diplomatik çözüm bulabilmek adına pek çok adım atılırken Rusya'dan oldukça sert bir uyarı geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin THAAD anti-balistik füze sistemlerinin Ukrayna'ya teslim edilmesinin krize siyasi bir çözüm bulma şansını azaltacağını söyledi.

Ryabkov, Moskova'nın bu konuda herhangi bir 'aptallıktan' kaçınmaya çağırdığını da sözlerine ekledi.

Ryabkov, Kremlin'in askeri tatbikatlar ve gerilimi düşürme konusundaki ABD karşı tekliflerini ciddiye aldığını, ancak Rusya'nın Washington'un NATO'nun genişletilmemesi konusunda ciddi görüşmelere hazır olup olmadığını anlamak istediğini vurguladı. 

Ryabkov ayrıca güvenlik garantileri konusundaki müzakerelerin ABD'nin bu konuyu tartışmaya hazır olmasına bağlı olduğunu vurguladı.

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KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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