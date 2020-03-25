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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 08:22,Son Güncelleme:/

Son dakika: Rusya'da şiddetli deprem! ABD alarma geçti

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Son dakika: Rusya'da şiddetli deprem! ABD alarma geçti
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Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları’nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kuril Adaları’na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.

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