Son dakika: Rusya koronavirüsün pençesinde.. Vaka ve ölüm rekoru kırdı!

Delta varyantının giderek yayılmasıyla birlikte görülmemiş bir vaka artışı yaşayan Rusya'dan korkutan bir haber daha geldi.

Son dört gündür koronavirüse bağlı ölüm sayılarında rekoru kıran Rusya'dan yeni bir rekor haberi geldi.

Ülkede son 24 saatte 25 bin 142 yeni vaka ve 663 ölüm kaydedildi. Bu bugüne kadar Rusya'da görülen en yüksek ölüm rakamı olarak kayıtlara geçerken, ülkede 5 gün üst üste ölüm rekoru kırılmış oldu.

Rusya'nın açıkladığı günlük vaka sayısı ise Ocak ayından bugüne görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan son veriler sonrası ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 610 bin 942 oldu.

Pandemiden en çok etkilenen 5'inci ülke konumunda bulunan Rusya'da virüs 137 bin 925 kişinin hayatına mal oldu.

Son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alan Rusya, aşı karşıtlığının önüne geçmek için çok konuşulacak bir adım atmaya hazırlanıyor.

Rusya'da aşı olmayanların çalışmasını engelleyecek bir kanun üzerinde çalışmalar başladı.

Söz konusu karar kullanıma girdiğinde Kovid-19 aşısı olmayanların çalışmaları engellenecek.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Gerçek şu ki, ayrımcılık kaçınılmaz olarak başlayacak. Aşısı veya bağışıklığı olmayan insanlar her yerde çalışamayacak. Bu mümkün değil. Çünkü çevrelerindekiler için tehdit oluşturuyorlar.'

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