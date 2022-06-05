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Son dakika... Putin'den flaş Ukrayna savaşı açıklaması

#Ukrayna Savaşı#Putin#Rusya
Son dakika... Putinden flaş Ukrayna savaşı açıklaması

Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklamalar geldi. Batı'ya gözdağı veren Putin'in açıklaması sonrası bölgedeki tansiyon zirve yaptı.

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ediyor. Mariupol'u ele geçiren Rus güçleri ülkenin doğusundaki diğer kentler için de saldırılarına ara vermeden devam ediyor.

Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

Putin, Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik etmesi halinde Moskova'nın yeni hedefler vuracağını söyledi.

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Putin açıklamasında şu ifadeye yer verdi;

'Uygun sonuçları çıkaracağız ve silahlarımızı daha önce vurmadığımız hedefleri vurmak için kullanacağız.'

Rusya Devlet Başkanı Kiev'e yeni silah teslimatlarının "çatışmayı uzatmayı" amaçladığını da belirtti.

ABD, Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gelişmiş füze sistemleri göndereceğini açıklamıştı.

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RUS HEDEFLERİ MEZİLİ İÇİNDE

Ukrayna'ya gönderilecek silahlar arasında 4 adet M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) yer alıyor.

Bu füze sisteminin yaklaşık 70 kilometrelik menzile ve Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor

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ALMANYA DA YARDIM GÖNDERİYOR

Almanya hükümeti de Ukrayna'ya hava savunma sistemi göndereceğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, parlamentoya yaptığı açıklamada gönderilecek olan IRIS-T'nin ülkedeki en iyi füze savunma sistemi olduğunu söyledi, Ukrayna'nın bu sistemle bir şehrin tamamını hava saldırılarına karşı savunabileceğini vurguladı.

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#Ukrayna Savaşı#Putin#Rusya

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