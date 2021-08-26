Son dakika: Pfizer'dan flaş üçüncü doz aşı açıklaması! İşte sonuçlar

2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs son dönemde Delta varyantı ile gündemde.

Daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan varyant nedeniyle pek çok ülke üçüncü doz aşılamaya gitme kararı vermişti.

BioNTech ile birlikte aşı geliştiren Pfizer, merakla beklenen sonuçları duyurdu. Şirket Kovid-19 aşısında takviye dozunun etkisini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada takviye dozun (3. aşı) koronavirüsüne karşı antikorlarda üç kattan fazla artış sağladığı bilgisinin altı çizildi.

Pfizer ayrıca üçüncü doz aşı için ABD'dekş düzenleyici kurumlardan onay istedi.

Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili bir açıklama da İsrail'den gelmişti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri üç doz BioNTech/Pfizer aşısının koruyuculuk oranının iki doza kıyasla dört kat daha fazla olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu açıklamaya göre, üçüncü doz aşı 60 yaş ve üzeri kişilerdeki hastaneye yatma riskini yaklaşık 6 kat düşürdü.

EN ÇOK AŞIYI ÇİN YAPTI

Öte yandan dünya genelinde 5 milyar doza yakın koronavirüs aşısı yapıldı.

Çin 1 milyar 950 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 580 milyon 770 bin ile Hindistan, 362 milyon 660 bin ile ABD, 176 milyon 620 bin ile Brezilya, 118 milyon 310 bin ile Japonya izledi.

TÜRKİYE 8. SIRADA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 89 milyon 97 bin 138 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 46 milyon 126 bin 948 kişiye ilk doz, 35 milyon 259 bin 25 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 212 milyon 669 bini aştı, 4 milyon 445 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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