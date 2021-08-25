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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Delta etkisi: İsrail'de son 7 ayın vaka rekoru!

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Delta etkisi: İsrail'de son 7 ayın vaka rekoru!

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 9 bin 831 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 16 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 880'e, toplam vaka sayısının 1 milyon 11 bin 223'e ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 75 bini geçtiği ülkede hastalardan 690'ının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca son bir günde tespit edilen vaka sayısının, ülkede son 7 ayda kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna işaret edildi.

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Delta varyantının etkisiyle günlük vakaların hızla yükseldiği ülkede, Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu uygulayarak salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, dün de 30 yaş üstü kişileri söz konusu gruba eklemişti.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 920 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 453 bin kişiye ikinci, 1 milyon 647 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

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