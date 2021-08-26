Aşı piyangosu: ABD'li kadın milyoner oldu!

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde.

4 milyondan fazla kişinin canına mal olan virüse karşı pek çok aşı geliştirildi ve küresel aşılama faaliyetlerinin hız kazanması ile dünya pandeminin biteceği gün için umutla geri sayıma geçti.

Ancak yeni varyantlar ile karşımıza çıkan virüs aşı karşıtlığı sayesinde mutasyona uğramak için gerekli alanı bulmaya devam ediyor.

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke aşıyı teşvik etmek için ilginç kampanyalara imza attı.

Michigan bu kapsamda bir 'aşı piyangosu' başlatmıştı. Aşı olan kişilere bir bilet verilmiş ve şanslı kişiye para ödülü verileceği duyurulmuştu.

'Aşı piyangosu'nun kazanını belli oldu. NPR'de yer alan habere göre, Christine Duval isimli genç kadın 2 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

Duval, bu ödül ile evini yenileyeceğini, çocuklarının eğitimine yatırım yapacağını belirtti ve paranın bir kısmı ile de hayır işlerinde bulunacağının altını çizdi.

Söz konusu kampanya kapsamında 12-17 yaşlarındaki 9 çocuğa ise yaklaşık 60 bin dolar değerinde 4 yıllık üniversite desteği verildi.

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