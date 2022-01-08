Son dakika: Pakistan'da kar faciası! 21 kişi hayatını kaybetti...

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Pakistan'daki kar fırtınası binlerce kişinin hayatını olumsuz etkiliyor. Ülkenin tepe kasabalarından bir olan ve manzarası ile meşhur Murree'ye kar yağışını izlemek için akın eden binlerce kişi yollarda mahsur kaldı.

EN AZ 21 KİŞİ ARAÇLARINDA MAHSUR KALIP CAN VERDİ

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed ordunun yolları açmak ve hala mahsur kalan insanları kurtarmak için seferber edildiğini belirterek, "Araçlarında mahsur kalan en az 21 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Ahmed, hafta sonu tatili için bölgeye çok sayıda kişinin akın ettiğini belirterek, "Murree, 15-20 yıl aradan sonra çok sayıda turist gördü ve buna bağlı olarak bir kriz yaşandı" ifadelerini kullandı.



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Yaklaşık bin aracın bölgede mahsur kaldığını belirten Bakan Ahmed, başkent İslamabad'dan Murree'ye giden yolun kapatıldığını duyurdu.

Ahmed, "İnşallah bugün akşama kadar bin aracı kurtaracağız. İnsanları yürüyerek bölgeye gitmesine de izin vermiyoruz. Ziyaret zamanı değil" diyerek sadece yiyecek ve battaniye taşıyan araçların girişine izin verildiğini aktardı.



Pencap eyaleti başbakanlık ofisi, Murree'nin "afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu ve insanları uzak durmaya çağırdı.



Bir polis sözcüsü, olağandışı yoğun kar yağışını görmek için son birkaç gün içinde manzarası ile Murree kasabasına 100.000'den fazla arabanın girdiğini ve bunun yollarda büyük bir trafik sıkışıklığına neden olduğunu söyledi.

İslamabad'ın yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusundaki Murree, başkentten günübirlik geziler için uzun zamandır popüler.

