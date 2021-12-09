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Son dakika: Ortadoğu'da yeni kriz... 'Saldırı planı' sızdı!

#İsrail#ABD#İran
Son dakika: Ortadoğuda yeni kriz... Saldırı planı sızdı

İsrail savaş uçakları 2022'de Akdeniz üzerinde uzun menzilli tatbikat için hazırlanıyor. Askeri uzmanlar bunun İran'ın nükleer programını durdurmak için yapılacak bir operasyona hazırlık amacı taşıdığını belirtirken İsrail'den bu iddiayı kanıtlayan bir açıklama geldi. İsraili BakanZeev Elkin, tatbikatların amacının 'her olasılığa hazırlanmak' olduğunu söyledi ve İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

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Dünya Ukrayna sınırındaki Rus askeri yığınağı ve Çin'in Tayvan'a yönelik hamlelerini konuşurken oldukça dikkat çekici yeni bir gelişeme yaşandı.

Ortadoğu'da bir süredir sessizliğe gömülen 'İran - İsrail' fay hattı yeniden hareketlendi.

Zira İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırıyı simüle edecek bir hava eğitim misyonunu için hazırlıklara başlamış durumda.

İngiliz Daily Mail gazetesinden Chris Pleasance imzalı habere göre, İsrail'i askeri yetkililer Tahran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda bir sonraki hamlelerini planlamak için ABD'li meslektaşlarıyla buluşuyor.

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İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İddia İsrail Savunma Bakanının bugün ABD'ye gitmesiyle ortaya çıktı. Kısa sürede dünya gündeminin en çok konuştuğu konulardan biri haline gelen iddia ile ilgili İsrailli BakanZeev Elkin'de açıklama geldi.

Bakan tatbikatların amacının 'her olasılığa hazırlanmak' olduğunu söyledi ve İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

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Ancak İsrailli yetkili konu ile ilgili detay vermekten kaçındı. İngiliz gazetesinin iddiasına göre, ABD ve İsrail önümüzdeki aylarda F-15 ve F-35 uçaklarının katılacağı bir tatbikat gerçekleştirecek.

Söz konusu tatbikatta uçaklar 600 mil mesafe kaydedip 'düşmen hedeflerini' imha edecek. Askeri uzmanlar bu tatbikattaki hedefin İran'ın nükleer tesisleri olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar İsrail'in İran'a yönelik böyle bir operasyonunu 'kabus senaryosu' olarak nitelendiriyor. ABD'li yetkililer ise olası askeri tatbikatlar hakkında gelen soruları yanıtsız bıraktı.

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OBAMA ANLAŞMIŞ, TRUMP VAZ GEÇMİŞTİ

2015 yılında, dönemin Başkanı Obama, rejimin nükleer reaktörlerde kullanılmak üzere düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum üretmesine izin vermiş, Tahran da nükleer bomba oluşturmasını önlemek için teftişlere ve diğer kontrollere tabi tutulmayı kabul etmişti.

İsrail bu anlaşmaya karşı çıkmış ve 2018 yılında eski ABD Başkanı Trump'ı saflarına çekmeyi başarmıştı.

Trump'ın bu adımı sonrası İran uranyum zenginleştirme çabalarına hız vermişti.

 

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#İsrail#ABD#İran

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