İngiltere Genelkurmay Başkanı'ndan işgal uyarısı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sergen Yalçın istifasını verdi İki kupalı sezonun ardından...Sergen Yalçın istifasını verdi! İki kupalı sezonun ardından...#Beşiktaş
Uçan taksiler gerçek oluyor Peki yaya ve taksiciler ne diyor Kısa mesafe ortadan kalkarUçan taksiler gerçek oluyor! Peki yaya ve taksiciler ne diyor? 'Kısa mesafe ortadan kalkar'#Elektrikli Hava Araçları
Meteoroloji uyarmıştı... Yoğun kar etkili oldu: Yollar kapandı, araçlar tamamen karla kaplandıMeteoroloji uyarmıştı... Yoğun kar etkili oldu: Yollar kapandı, araçlar tamamen karla kaplandı#Meteoroloji
Asgari ücret 4üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlarAsgari ücret 4'üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Film gibi operasyon... Dünya izledi Her anı böyle görüntülendiFilm gibi operasyon... Dünya izledi! Her anı böyle görüntülendi #Niagara Şelaleleri
İngiltereden işgal uyarısı 75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaşİngiltere'den işgal uyarısı! '75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaş'#İngiltere
Sağlık Bakanlığından yeni genelge 81 kente gönderildiSağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 kente gönderildi#Sağlık Bakanlığı
Beşiktaştan tazminat ve Şenol Güneş açıklamasıBeşiktaş'tan tazminat ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
Skandal patladı Postacı böyle çökertildiSkandal patladı! 'Postacı' böyle çökertildi#ABD
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Yanıldım dedi ve kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... 'Yanıldım' dedi ve kritik tarihi duyurdu!#Koronavirüs
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor İşte 2022de ödenecek MTV tutarlarıTüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! İşte 2022'de ödenecek MTV tutarları#MTV
Uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Arkadaşları gülerek bizi izliyorduUğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Arkadaşları gülerek bizi izliyordu#Rebel Wilson
Tercüman çevirdi, Terim şaşkına döndü Beşiktaş detayı...Tercüman çevirdi, Terim şaşkına döndü! Beşiktaş detayı...#Galatasaray
Herkesin gündemi altın Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktıHerkesin gündemi altın! Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktı? #Altın
İşte Reza Zarrabın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttıİşte Reza Zarrab'ın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttı!#Reza Zarrab
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere Genelkurmay Başkanı'ndan işgal uyarısı!

#İngiltere#Ukrayna#Rusya
İngiltere Genelkurmay Başkanından işgal uyarısı

İngiltere'nin yeni Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, göreve gelmesinin ardından Rusya, Çin ve İran'la ilgili uyarılarda bulundu ve 'Durum 30 yıldır hiç olmadığı kadar karmaşık ve tehlikeli" dedi. Radakin, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığına dikkat çekip, olası bir çatışmanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük savaş olabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Ukrayna sınırında sayıları her gün artan Rus birlikleri Avrupa'da paniğe neden oldu. Konuya ilişkin farklı cephelerden uyarılar gelmeye devam ederken, İngiliz kuvvetlerinin başına geçen Amiral Tony Radakin Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışmasını görebileceğini söyledi.

75 YIL SONRA GÖRÜLECEK EN BÜYÜK SAVAŞ

Silahlı kuvvetlerin yeni başkanı misyonunu açıklarken, 'kışlada mahsur kalmak' yerine operasyonlarda veya eğitimde daha fazla personelin görevlendirilmesini istediğini söyledi.

General olası Rusya-Ukrayna çatılmasının Avrupa'nın 75 yıldan sonra göreceği en büyük savaş olabileceğini belirtti ve durumu "Derin endişe verici" olarak nitelendirdi.

Gözden Kaçmasın

Bidendan geri adım sinyali NATO da Ukrayna da şokta...Biden'dan 'geri adım' sinyali! NATO da Ukrayna da şokta...Haberi görüntüle

RUSYA-ÇİN-İRAN UYARISI

Radakin ayrıca Çin ve Rusya'nın tehlikeli adımlarına dikkat çekerek, 'Güvenlik endişelerimiz soğuk savaş bittiğinden beri son 30 yılda hiç olmadığı kadar karmaşık ve tehlikeli. Rusya'nın davranışı, değerlerimiz ve çıkarlarımız için bir tehdittir ' dedi.

Amiral Radakin konuşmasında İran'ın artan nükleer silah tehdidine de dikkat çekti ve Çin'i uluslararası gerilimi körüklemekle suçladı.

İngiltere Genelkurmay Başkanından işgal uyarısı

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyat uydu görüntüleri ile ortaya çıkmıştı

Haberin Devamı

UKRAYNA'YI İŞGAL EDİP RUS YANLISI BİR DEVLET KURACAKLAR

İngiliz savunma kaynakları, Rusya'nın planının muhtemelen 2022'de Doğu Ukrayna'yı işgal edip Rusya yanlısı bir devlet kurmayı planladığını açıkladı.

İngiltere Genelkurmay Başkanından işgal uyarısı

Rus askerleri, Rusya'nın Voronezh kenti yakınlarındaki Pogonovo'da kamp kurarken görüntülendi.

SAYILARI ARTACAK

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Moskova'nın yeni hamlesi Ukrayna'ya bir saldırı planı olarak yorumlandı. İstihbarat raporları, şu anda en az 90.000 Rus askerinin ağır toplar ve tanklarla konuşlandığını ortaya koyarken, ABD gelecek yılın başlarında bu sayının 175.000 kadar çıkacağını açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Her anı böyle görüntülendi... Nefes kesen kurtarma operasyonu dünya gündemindeHer anı böyle görüntülendi... Nefes kesen kurtarma operasyonu dünya gündemindeHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Ukrayna#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs