İngiltere Genelkurmay Başkanı'ndan işgal uyarısı!

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Ukrayna sınırında sayıları her gün artan Rus birlikleri Avrupa'da paniğe neden oldu. Konuya ilişkin farklı cephelerden uyarılar gelmeye devam ederken, İngiliz kuvvetlerinin başına geçen Amiral Tony Radakin Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışmasını görebileceğini söyledi.

75 YIL SONRA GÖRÜLECEK EN BÜYÜK SAVAŞ

Silahlı kuvvetlerin yeni başkanı misyonunu açıklarken, 'kışlada mahsur kalmak' yerine operasyonlarda veya eğitimde daha fazla personelin görevlendirilmesini istediğini söyledi.

General olası Rusya-Ukrayna çatılmasının Avrupa'nın 75 yıldan sonra göreceği en büyük savaş olabileceğini belirtti ve durumu "Derin endişe verici" olarak nitelendirdi.

RUSYA-ÇİN-İRAN UYARISI

Radakin ayrıca Çin ve Rusya'nın tehlikeli adımlarına dikkat çekerek, 'Güvenlik endişelerimiz soğuk savaş bittiğinden beri son 30 yılda hiç olmadığı kadar karmaşık ve tehlikeli. Rusya'nın davranışı, değerlerimiz ve çıkarlarımız için bir tehdittir ' dedi.

Amiral Radakin konuşmasında İran'ın artan nükleer silah tehdidine de dikkat çekti ve Çin'i uluslararası gerilimi körüklemekle suçladı.



Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyat uydu görüntüleri ile ortaya çıkmıştı

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UKRAYNA'YI İŞGAL EDİP RUS YANLISI BİR DEVLET KURACAKLAR

İngiliz savunma kaynakları, Rusya'nın planının muhtemelen 2022'de Doğu Ukrayna'yı işgal edip Rusya yanlısı bir devlet kurmayı planladığını açıkladı.



Rus askerleri, Rusya'nın Voronezh kenti yakınlarındaki Pogonovo'da kamp kurarken görüntülendi.



SAYILARI ARTACAK

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Moskova'nın yeni hamlesi Ukrayna'ya bir saldırı planı olarak yorumlandı. İstihbarat raporları, şu anda en az 90.000 Rus askerinin ağır toplar ve tanklarla konuşlandığını ortaya koyarken, ABD gelecek yılın başlarında bu sayının 175.000 kadar çıkacağını açıkladı.