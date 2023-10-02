Son dakika: Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu

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Nobel Tıp Ödülü, Kovid-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan keşifler nedeniyle Katalin Karikó ve Drew Weissman'a verildi.

Komiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Ödül sahipleri, modern zamanların insan sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biri sırasında benzeri görülmemiş oranda aşı geliştirilmesine katkıda bulundular.'

Aynı mRNA teknolojisi şu anda kanser dahil diğer hastalıklar için de araştırılıyor.

Ödül geçen yıl İsveçli bilim adamı Svante Paabo tarafından, şiddetli Kovid-19'a karşı savunmasızlığımız da dahil olmak üzere bağışıklık sistemimiz hakkında önemli bilgiler sağlayan Neandertal DNA'sının sırlarını açığa çıkaran insan evrimindeki keşifleri nedeniyle kazanılmıştı.