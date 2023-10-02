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Son dakika: Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Nobel#Koronavirüs#Dünya
Son dakika: Nobel Tıp Ödülünü kazanan isimler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 12:55

Nobel Komitesi Nobel Tıp Ödülü'nün sahibini açıkladı. Ödül bu yıl Katalin Karikó ve Drew Weissman'a verildi.

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Nobel Tıp Ödülü, Kovid-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan keşifler nedeniyle Katalin Karikó ve Drew Weissman'a verildi.

Komiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Ödül sahipleri, modern zamanların insan sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biri sırasında benzeri görülmemiş oranda aşı geliştirilmesine katkıda bulundular.' 

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Parasını oyuncak ayının içine saklayıp yola çıktı... mRNA teknolojisinin ardındaki zekâ: Katalin Kariko
#KATALİN KARİKO#MRNA
Parasını oyuncak ayının içine saklayıp yola çıktı... mRNA teknolojisinin ardındaki zekâ: Katalin KarikoHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Aynı mRNA teknolojisi şu anda kanser dahil diğer hastalıklar için de araştırılıyor.

Ödül geçen yıl İsveçli bilim adamı Svante Paabo tarafından, şiddetli Kovid-19'a karşı savunmasızlığımız da dahil olmak üzere bağışıklık sistemimiz hakkında önemli bilgiler sağlayan Neandertal DNA'sının sırlarını açığa çıkaran insan evrimindeki keşifleri nedeniyle kazanılmıştı.

 

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#Nobel#Koronavirüs#Dünya

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